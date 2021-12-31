“Fin da bambini ci veniva detto, tra i tanti avvertimenti, che le bugie hanno le gambe corte e che chi si loda si imbroda. Crescendo qualcuno ha dimenticato il loro significato. Le bugie prima o poi vengono scoperte e sono guai. Colui che si vanta di meriti propri rischia di commettere errori e fare una

“Fin da bambini ci veniva detto, tra i tanti avvertimenti, che le bugie hanno le gambe corte e che chi si loda si imbroda. Crescendo qualcuno ha dimenticato il loro significato. Le bugie prima o poi vengono scoperte e sono guai. Colui che si vanta di meriti propri rischia di commettere errori e fare una brutta figura e di passare per essere presuntuoso. Questo qualcuno è certamente il sindaco di Sant’Onofrio che ormai si è fatto conoscere nel comprensorio e si è conquistato una reputazione non certo positiva”. E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri del gruppo Tre Spighe di Sant’Onofrio. “I cittadini non possono essere continuamente presi in giro per un’ansia da prestazione e la voglia di dimostrare di ottenere risultati immediati dallo stesso che puntualmente sta cercando di distruggere quanto è stato realizzato in anni di rigorosa e sana amministrazione. Il sindaco pubblica la seguente nota: ”Grazie ad una accurata e puntuale richiesta, questo Comune è beneficiario di un finanziamento di 2 milioni 150 mila euro concessi dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59- Fondo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-DPCM 15 settembre 2021 –DDG Regione Calabria n. 13778 del 27 dicembre 2021”. [Continua in basso]

Ci siamo letti le carte e non solo, le abbiamo pure capite: il Comune di Sant’Onofrio non è ancora beneficiario di un bel niente perché ha solo inviato una proposta in risposta ad un avviso pubblico regionale, di cui al decreto dirigenziale n. 11233 del 4/11/2021. La Regione Calabria da parte sua dovrà raccogliere le proposte provenienti dai Comuni e dall’Aterp e trasmettere l’elenco dei progetti ammissibili, secondo un ordine di priorità, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile il quale “procede, con apposito decreto, entro il 31 marzo 2022, all’approvazione del Piano degli interventi, con l’indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo Cup”.

Quindi: il Comune di Sant’Onofrio non è ancora beneficiario del finanziamento millantato dal sindaco, il quale cita un decreto regionale del 27 dicembre che risulta pubblicato sul sito della Regione solo il 29 dicembre alle ore 18.12, facendo intuire che ne sia venuto in possesso prima degli altri. Il primo gallo che canta è lui che riesce ad avere notizie e documenti in anteprima. Ma come farà? Abbiamo visionato il decreto n. 13778 e nell’elenco la proposta del Comune di Sant’Onofrio è collocata in elenco al posto n. 28, con un punteggio di 88 che i proponenti si dovevano attribuire sulla base di criteri di autovalutazione che riguardano le tipologie di intervento da realizzare. Quindi è stato lo stesso sindaco ad auto-assegnarsi il punteggio ma non siamo ancora in grado a sapere in che modo visto che gli atti comunali non sono stati ancora pubblicati. Tutti hanno pubblicato gli atti mentre il Comune di Sant’Onofrio no, non vi è traccia della delibera e degli atti amministrativi, come mai? Eppure il sindaco si vanta di “accurata e puntuale richiesta” che però non è disponibile come altri documenti: non era proprio lui a dire che avrebbe pubblicato subito ogni cosa? Quello che sappiamo, perchè riusciamo a vederlo sul decreto della Regione è che il sindaco vuole realizzare nella sede dell’ex Cenacolo domenicano sei alloggi di edilizia residenziale pubblica: proprio così, case popolari al posto di una residenza che rappresenta una memoria storica e culturale per il paese e che è stata donata per attivare iniziative a carattere sociale non certo per trasformarla per fare delle case popolari. Qual è l’interesse che porta avanti il sindaco proponendo questo progetto quando gran parte del centro abitato è vuoto e si continua a spopolare? A chi deve assegnare nuove case popolari se i giovani stanno fuggendo via per mancanza di occasioni di lavoro?



Le Tre Spighe ritengono che i progetti debbono essere presentati con l’idea di soddisfare il bene comune e non per ottenere risorse pubbliche a prescindere. Certamente siamo contrari a trasformare la residenza della famiglia Marcello, donata dalle suore del Cenacolo Domenicano, in case popolari. Sarebbe stato coerente presentare un intervento sulle risorse del contratto istituzionale di sviluppo che era stato lasciato in eredità invece – conclude il gruppo Tre Spighe – di presentare una scheda quasi vuota e senza un minimo di requisiti per essere presa in considerazione”.