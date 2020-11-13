Il gruppo consiliare ringrazia l’assessore per l’opera svolta e lo indica quale punto di riferimento anche per il futuro. Al tempo stesso dichiara di continuare a sostenere l’amministrazione guidata da Maria Limardo

Arriva la presa di posizione del gruppo consiliare “Città Futura” al Comune di Vibo Valentia in merito alla revoca dell’assessore comunale, Gaetano Pacienza, dalla giunta comunale da parte del sindaco Maria Limardo a seguito dell’assenza di un legale dell’ente nell’aula di udienza a Vibo dove era in corso la prima udienza del giudizio immediato di Rinascita-Scott. Con una nota a firma congiunta dei consiglieri comunali Gerlando Termini, Stefania Ursida, Danilo Tucci, Giuseppe Cutrullà, Antonino Roschetti e Paola Cataudella, il gruppo consiliare “Città Futura” rinnova “la sua totale ed incondizionata stima umana, professionale e politica nei confronti dell’avvocato Gaetano Pacienza. L’incarico ricoperto in questi 18 mesi di mandato lo ha visto contraddistinguersi per impegno, professionalità e dedizione in un settore, quello delle attività produttive, molto complesso e alle prese con una crisi economica e sociale determinata da una pandemia che sta mettendo a dura prova non soltanto il tessuto cittadino ma l’intero panorama internazionale.



Le difficoltà del momento – sostiene Città Futura – non hanno sopraffatto l’entusiasmo e lo spirito di servizio dell’assessore Pacienza il quale, lavorando duramente dietro le quinte e lontano dai riflettori, non ha esitato ad offrire il suo prezioso contributo all’amministrazione sia in termini di entrate – come l’introduzione della tassa di soggiorno o la regolamentazione dei commercianti morosi – sia in termini di ordine e trasparenza – come il funzionamento dei mercati o il regolamento sulle affissioni. Siamo certi che con lui l’amministrazione perde una figura valida ed importante, che si è sempre fatta apprezzare per il suo garbo, la sua rettitudine morale nonché impronta ai principi di legalità e trasparenza. D’altronde non sarebbe potuto essere diversamente e la sua storia personale ne è la testimonianza. Ciò premesso, prendiamo atto del decreto con cui il sindaco ha comunicato il venir meno del rapporto fiduciario con l’assessore Pacienza, revocando di fatto l’incarico assegnatogli. Lo stesso decreto, così come dichiarato pubblicamente dal sindaco, non giunge all’esito di una bocciatura politica sull’operato dell’assessore ma è determinato dal venir meno del rapporto fiduciario con l’avvocato. Il gruppo consiliare Città Futura, pertanto, non essendoci alla base motivazioni di natura politica, non può che rispettare tale scelta del sindaco ed accettare un provvedimento che rientra esclusivamente tra le sue prerogative. Con la stessa comunichiamo e rinnoviamo, al fine di sciogliere qualsiasi dubbio, il nostro apporto al sindaco Maria Limardo la quale potrà continuare a contare sul nostro impegno e collaborazione al fianco dell’amministrazione. L’avvocato Pacienza era, è e continuerà ad essere per noi un punto di riferimento ed una preziosa risorsa politica per tutto il gruppo Città Futura”.



