A cinque mesi dalla fine dell’esperienza amministrativa per diversità di vedute politiche si sono dimessi il vicesindaco ed un assessore

Nella giornata di avantieri, il vicesindaco di Zambrone Domenico Muggeri e l’assessore comunale Antonella Grillo hanno rassegnato le loro dimissioni dalla giunta. Nel loro atto di dimissioni entrambi rilevano un’insanabile divergenza fondata su: “motivi di vedute politiche diverse”. Erano già emerse divergenze interne alla compagine di governo locale che, fino a qualche giorno fa, avevano trovato sempre una condivisa sintesi. “A circa cinque mesi dalla fine del mandato, nulla lasciava presagire una simile evoluzione – fa sapere l’amministrazione comunale – che si registra con profondo dispiacere umano, al di là delle differenti posizioni politiche”.



Nella giornata odierna, pertanto, il sindaco Corrado L’Andolina ha nominato la nuova giunta la quale traghetterà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella prossima primavera. La nuova giunta registra la presenza di Nicola Grillo, residente nella frazione Daffinacello, al quale è stata conferita la delega di vicesindaco e di Vincenzina Rosa Carrozzo, da Zambrone. Il sindaco ha inteso ringraziare “i due assessori che si sono dimessi per l’attività svolta in quasi cinque anni di impegno augurando alla nuova giunta un proficuo lavoro”.