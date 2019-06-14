Confermate le aspettative dei giorni scorsi. Per completare l’esecutivo manca ormai soltanto il nome di Fratelli d’Italia

È Domenico Primerano il vicesindaco di Vibo Valentia. Il primo cittadino Maria Limardo, a poche ore dalla presentazione della giunta alla stampa, ha firmato il decreto che conferisce l’importante incarico proprio all’ex segretario generale, che ha già ricevuto le deleghe agli Affari generali ed al Personale. Si aggiunge così uno dei due tasselli mancanti all’esecutivo, in attesa, appunto, che il sindaco completi la squadra di governo con la nomina di un assessore in quota Fratelli d’Italia.

Primerano, 70 anni, assume dunque un incarico fiduciario oltre che formale, e d’altronde, nell’ambito della composizione della giunta, era lui il nome indicato dal primo cittadino come propria prerogativa.

