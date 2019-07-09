Il consigliere replica ai colleghi di opposizione di Pd e M5S: «Il loro atteggiamento mi ricorda molto la favola di Esopo, “La volpe e l’uva”...»

Respinge al mittente, anzi ai mittenti, le accuse di «inciucio», e parla invece di scelte fatte «alla luce del sole». Giuseppe Policaro, consigliere comunale di Vibo Unica, replica al segretario provinciale del Pd Enzo Insardà ed al capogruppo del Movimento 5 Stelle Domenico Santoro, i quali avevano parlato di accordi «sotto banco» tra la maggioranza e parte dell’opposizione per scegliere la presidenza della quinta commissione consiliare, quella di Controllo e garanzia, alla quale aspirava Luisa Santoro sostenuta anche dal Pd. Per Policaro il comportamento dei due esponenti dell’opposizione si può spiegare facilmente con la favola di Esopo “La volpe e l’uva”. Come dire: si lamentano perché hanno perso, se avessero vinto…

«In realtà, attenendoci ai fatti per come realmente accaduti (a parlare saranno i verbali) – commenta Policaro -, i cittadini si accorgeranno da soli di chi dice la verità e chi invece mente». Dai verbali si può apprendere infatti che «in aula, laddove la votazione è stata proceduta dalla motivata presentazione di una candidatura, l’esito della stessa ha avuto un risultato, dove ciò non è avvenuto la votazione ha avuto un risultato diverso. Pertanto, nessun preliminare accordo è intervenuto tra le opposizioni Vibo Unica, Concretezza, Vibo prima di tutto e la maggioranza poiché, come del resto è documentato, il tutto si è svolto in aula, alla luce del sole ed alla presenza dei cittadini e della stampa. È tempo di fatti e non di sterili parole e/o pettegolezzi che non interessano a nessuno».

