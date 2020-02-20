La commissione straordinaria di liquidazione firma mandati di pagamento per oltre 23mila euro. L’ente è in dissesto finanziario dal 2013

Sborsa oltre 23mila euro la Provincia di Vibo Valentia per il rimborso delle indennità di carica ancora da corrispondere a sei ex consiglieri provinciali. Si tratta di atti di transazione – quindi la spesa sarebbe potuta lievitare – raggiunti fra i sei politici e la commissione straordinaria di liquidazione insediata a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente deliberata dal consiglio provinciale il 30 ottobre del 2013. La commissione straordinaria (composta da Carla Fragomeni, Floriana Gallucci e Antonio Gatto) – che si occupa della gestione dell’indebitamento pregresso nonché dell’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti della Provincia – è quindi pervenuta ad atti di transazione, a totale soddisfo delle pretese creditorie, con: l’ex consigliere provinciale ed ex vicepresidente della giunta della provincia di Vibo, Giuseppe Barbuto, e con gli ex consiglieri provinciali Giuseppe Grillone, Stefano Soriano, Sergio Rizzo, Giuseppe Rodolico e Salvatore Di Sì. [Continua dopo la pubblicità]

A Giuseppe Barbuto viene corrisposta la somma omnicomprensiva di 4.545,31 euro per l’indennità di carica riferita all’anno 2012. Il credito originario ammontava a 11.363,29 euro. Somma inferiore – 3.332,25 euro – quella che verrà invece corrisposta a Giuseppe Grillone per i gettoni di presenza e il rimborso spese riferito agli anni 2011 e 2012 a fronte di un credito originario di 8.330,67 euro. Transazione per 1.787,59 euro (su un credito originario di 4.468,97 euro) quella conclusa con Stefano Soriano per i rimborsi relativi agli anni 2011 e 2012, mentre un mandato di pagamento per 5.079,69 euro è stato emesso dalla commissione straordinaria di liquidazione nei confronti dell’ex consigliere provinciale Giuseppe Rodolico (su un credito originario ammontante a 12.699,22 euro sino al 31 dicembre 2012). Su un credito originario di 11.050,11 euro (periodo sino al 31 dicembre 2012) a Sergio Rizzo viene infine liquidata la somma di 4.420,04 euro, mentre per Salvatore Di Sì la liquidazione è di 4.235,44 euro su un credito originario di 10.588,59 euro sino al 31 dicembre 2012.

Si tratta di parte dei “costi” della politica vibonese in un ente – la Provincia – portato al dissesto finanziario in appena un decennio dalla sua nascita. Sicuramente un record poco invidiabile per una classe politica, a parere di molti, sin troppo ben remunerata a fronte di risultati ancora tutti da dimostrare.

