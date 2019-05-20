Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Doppio appuntamento del Movimento Cinque Stelle martedì 21 maggio, in piazza Martiri d’Ungheria a Vibo Valentia. Alle ore 17 si discuterà di fondi europei per l’agricoltura – come accedervi e utilizzarli – alla presenza del portavoce alla Camera dei deputati Riccardo Tucci, unitamente al candidato all’europarlamento Mario Furore e il candidato a sindaco di Vibo Domenico Santoro. Seguirà un incontro dibattito sul tema, di stretta attualità, del voto libero, scevro da condizionamenti di qualsiasi natura. Interverrà il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra.