Dopo la caduta dell’amministrazione del sindaco Danilo Silvaggio, la lista “Maierato in Movimento” ci riprova contro “Maierato democratica” sostenuta da Sergio Rizzo

Sfida a due a Maierato dopo la caduta – luglio dello scorso anno – dell’amministrazione guidata dal sindaco Danilo Silvaggio a seguito delle dimissioni di tre consiglieri di maggioranza a cui si sono uniti tre di minoranza. Ai nastri di partenza la lista “Maierato in Movimento” che candida a sindaco Giuseppe Malta, e vede fra i candidati consiglieri l’uscente primo cittadino Danilo Silvaggio, e la lista “Maierato democratica” che candida a primo cittadino Giuseppe Rizzello ed è sostenuta dall’esterno da Sergio Rizzo, già sindaco e consigliere comunale di minoranza nell’ultima consiliatura.



I candidati a consigliere comunale per la lista “Maierato in Movimento”(Giuseppe Malta a sindaco) sono: Gregorio Barbieri; Santino Barbieri; Antonella Dall’Erta; Giulio Griffo; Andrea Liberto; Domenico Maruccio; Giuseppe Moschella; Salvatore Nasso; Danilo Silvaggio; Giacomo Tolomeo



I candidati a consigliere comunale per la lista “Maierato democratica” (Giuseppe Rizzello sindaco) sono: Francesco Cirillo; Maria Angelica Didiano; Salvatore Greco; Paolo Ionadi; Domenico Liberto (consigliere comunale uscente); Giuseppe Moschella; Rocco Moschella; Giuseppe Pietropaolo; Antonino Chirico; Francesco Direnzo.