Si allarga la frattura nel centrosinistra. Il gruppo consiliare annuncia la scelta per le comunali e rivendica un progetto civico lontano dai partiti. I democratici contestano il metodo e abbandonano il percorso comune

La rottura nel centrosinistra di Vazzano è ormai consumata, ma il gruppo consiliare Liberamente Vazzano tira dritto e ufficializza la candidatura di Lina Costa a sindaco in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Una scelta che arriva proprio mentre il Partito democratico locale annuncia l'uscita dal progetto politico, contestando le modalità con cui è stata individuata la candidatura e denunciando decisioni assunte da una ristretta cerchia di persone.

Due comunicati che, nel giro di poche ore, fotografano una frattura destinata a pesare sugli equilibri elettorali di un Comune che conta meno di mille abitanti. Da una parte il Pd, che rivendica un percorso condiviso e regole trasparenti; dall'altra Liberamente, che rilancia l'ambizione di costruire «una compagine autenticamente civica, lontana dalle logiche di partito».

La candidatura di Lina Costa e la rottura con il Pd

L'ufficializzazione della candidatura arriva dopo la rinuncia di Giuseppe De Masi, motivata da ragioni strettamente personali. A lui il gruppo rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto, assicurando che continuerà a rappresentare un riferimento del progetto politico. Confermata anche la disponibilità a ricandidarsi degli attuali esponenti della minoranza Vincenzo La Caria, Pasquale Gambino e Domenico Maida.

Sul percorso che ha portato alla scelta di Costa si concentra però la contestazione del Pd. Come abbiamo raccontato nell'articolo pubblicato questa mattina, il circolo democratico guidato da Antonio Maida ha denunciato l'assenza di un confronto realmente partecipato e di regole condivise per individuare il candidato.

Secondo la ricostruzione dei democratici, due dei tre aspiranti alla candidatura si sarebbero ritirati proprio per il mancato accordo sul metodo. Il segretario ha inoltre accusato il candidato individuato di avere preteso carta bianca sulla composizione della futura Giunta e sulla scelta dei consiglieri. Accuse che hanno accompagnato la decisione del Pd di sospendere la partecipazione alle riunioni di Liberamente e cercare nuove possibili convergenze.

Liberamente rivendica dieci anni di opposizione

Nel comunicato che ufficializza la candidatura di Costa non viene affrontata direttamente la polemica con il Pd. Liberamente preferisce rivendicare il proprio percorso, ricordando dieci anni di opposizione alle amministrazioni comunali, tra proposte sui conti pubblici, servizi e trasparenza e iniziative rivolte agli organismi di controllo, dalla Prefettura all'Anac.

Il gruppo indica nel risanamento finanziario del Comune la priorità del futuro programma amministrativo, richiamando la vicenda dell'ammanco di 838mila euro che ha investito l'ente. L'obiettivo dichiarato è fare chiarezza sulle responsabilità, recuperare le risorse e ripristinare gli equilibri di bilancio. Tra gli altri punti figurano la manutenzione delle infrastrutture, il miglioramento dei servizi, le politiche giovanili e il sostegno alle attività economiche.

«Non siamo disponibili a imbarcare trasformisti»

È soprattutto sul profilo politico della futura lista che Liberamente utilizza i toni più netti, con parole che, nel clima di rottura con i democratici, assumono un significato particolare, pur senza indicare destinatari precisi.

«Non siamo disponibili a imbarcare trasformisti, sempre pronti a fiutare dove soffia il vento favorevole, né chi in passato ha ostacolato percorsi amministrativi per un tornaconto personale, per poi cercare nuovi approdi una volta venuta meno quella convenienza», afferma il gruppo.

E ancora: «Vogliamo costruire un nuovo futuro per la nostra comunità e risanare un ente che attraversa una situazione finanziaria estremamente delicata. Siamo preoccupati di trovare soluzioni, non di rivendicare cariche o ruoli».

Liberamente conferma dunque la volontà di proseguire con una lista civica aperta a nuovi contributi, ma senza compromessi ritenuti opportunistici. Il Pd, dal canto suo, ha già preso le distanze e avviato la ricerca di un percorso alternativo. A pochi mesi dal voto, la sfida per il governo di Vazzano si apre così con una divisione nel fronte che avrebbe dovuto costruire un'alternativa comune.