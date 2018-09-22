Elezioni amministrative a Nicotera, presentata una sola lista
Il candidato a sindaco Pino Marasco e la sua compagine politica dovranno vedersela con il quorum e l’astensionismo. Gli organi elettivi dell’ente sono attualmente commissariati per infiltrazioni mafiose
Politica
Giuseppe Baglivo
22 settembre 201811:30
Il candidato a sindaco Pino Marasco e la sua compagine politica dovranno vedersela con il quorum e l’astensionismo. Gli organi elettivi dell’ente sono attualmente commissariati per infiltrazioni mafiose