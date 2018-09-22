<p>Cominciano a prendere corpo i blocchi di partenza per le prossime <strong>elezioni amministrative del 21 ottobre.</strong> Nella giornata di ieri, il primo candidato a varcare la soglia dell’ufficio elettorale è stato<strong> Giovanni Macrì</strong> (consiglierie comunale uscente, coordinatore cittadino di Forza Italia, già candidato a sindaco nelle precedenti amministrative e vicesindaco dal 2006 al 2008) il quale ha presentato la lista completa di <strong>dodici nominativi</strong> che si contenderanno gli scranni di Palazzo Sant’Anna. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-27992"></div>\n\n<strong>“Forza Tropea”</strong> sarà composta da <strong>volti nuovi e vecchie conoscenze</strong> della politica locale. <strong>Di seguito l’elenco completo: </strong>Addolorato Francesco; Caracciolo Saverio; Godano Carmine; Graziano Erminia; La Torre Antonino; Macrì Gaetano; Marzolo Caterina; Monteleone Francesco; Pensabene Annunziata; Scalfari Roberto; Taccone Vincenzo; Trecate Greta. In ordine cronologico, il secondo aspirante primo cittadino a presentare la squadra è stato <strong>Nicola Cricelli,</strong> imprenditore che già in passato, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ha avuto numerose esperienze come amministratore della cosa pubblica. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28956"></div>\n\nQuesti i componenti di <strong>“Tropea nel cuore”:</strong> Colace Michele; Consiglio Elio; De Monte Carlo Alberto; Gallisto Giuseppina; Godano Giovambattista; La Bella Rosaria; Lorenzo Gina; Marchese Antonio; Pugliese Antonino; Saturno Francesca; Tambuscio Jessica Samantha; Ventrice Elio. In mattinata è arrivata anche la firma apposta sui registri comunali da parte di <strong>Giuseppe Romano </strong>(già sindaco per quattro consiliature)<strong>,</strong> che guiderà la lista civica <strong>“Rinascita per Tropea”.</strong> Ecco i componenti: Piserà Antonio; Cutuli Alberto; De Vita Domenica; Di Bella Melania; Lo Torto Domenico; Morello Marianeve; Pagano Letteria; Pietropaolo Massimo Cono; Rombolà Annunziata; Saturno Virginia; Scordo Stefano; Vallone Saverio.\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28957"></div>\n\n Sul filo di lana è arrivata anche la partecipazione ufficiale di <strong>Massimo L’Andolina </strong>(già vicesindaco e assessore al Turismo) candidato a sindaco per la<strong> lista “L’altra Tropea”</strong>, che candida al Consiglio comunale: Accorinti Rosa; Piccolo Vito; Tropeano Carmela; Mazzitelli Annunziato; Muzzupappa Domenico; La Torre Domenico; Mazzitelli Romania; Vasinton Pasquale; De Vita Annina; Laganà Giuseppe; Muscia Saverio; Cortese Eleonora Maria. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28958"></div>\n\n Attualmente il Comune è retto da una<strong> terna commissariale</strong> in seguito allo scioglimento per <strong>infiltrazioni mafiose dei precedenti organi elettivi.</strong> Proprio per questo la presentazione delle liste (come a Nicotera) viene seguita con la<strong> massima attenzione da parte delle forze dell’ordine</strong> (carabinieri in primis) e dalla <strong>Prefettura</strong> di Vibo Valentia. E le “sorprese”, a liste presentate, potrebbero non mancare. <em><strong>In foto dall’alto in basso:</strong> Giovanni Macrì, Nicola Cricelli, Giuseppe Romano e Massimo L’Andolina</em></p>\n\n \n\n<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/10359-comune-tropea-vibo-proroga-commissariamento-infiltrazioni-mafiose/">Comune Tropea, ecco i motivi della proroga del commissariamento</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/9092-ndrangheta-comune-tropea-mafia-infiltrazioni-consiglio-stato/">‘Ndrangheta: il Comune di Tropea definitivamente commissariato per infiltrazioni mafiose</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/11718-comune-tropea-tar-commissariamento-giovanni-macri/">Comune Tropea: Tar respinge la richiesta di Macrì di sospendere il commissariamento</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/politica/12584-elezioni-amministrative-nicotera-lista-marasco/">Elezioni amministrative a Nicotera, presentata una sola lista</a></strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/9092-ndrangheta-comune-tropea-mafia-infiltrazioni-consiglio-stato/"><br /></a></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>