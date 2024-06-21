Elezioni Vibo, su LaC l'ultimo faccia a faccia tra Cosentino e Romeo prima del ballottaggio: ecco com'è andata - Video

Il candidato alla presidenza della Regione presenta il progetto ispirato a un'iniziativa simile adottata in Trentino: «Diremo al mondo che ci sono incentivi a chi decide di vivere nella regione più bella del mondo»
Oggi presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, tiene a sottolineare le sue origine e promette: «Impegno a favore della collettività calabrese afflitta da atavici problemi». Con lui anche Rosa Procopio
La consigliera regionale uscente chiede spiegazioni sulla rimozione del commissario ed esprime perplessità per il silenzio di Occhiuto: «L’Azienda sanitaria ha bisogno di sostegno concreto, non di opacità»
Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera interviene in difesa dell’ex deputata vibonese che ieri ha annunciato l’adesione al partito della premier e la discesa in campo alle elezioni: «Non deve rendere conto a nessuno»
«Una sola dipendente impossibilitata a rilasciare carte d’identità, certificati di residenza, stati di famiglia». Tra le altre criticità rilevate anche la carenza di parcheggi e il mare sporco: «Basta giustificazioni»