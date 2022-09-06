In piazza Generale Pagano i vertici provinciali del Partito democratico e gli aspiranti per Camera e Senato. A fine serata il concerto di Mimmo Cavallaro

Si svolgerà domani in piazza Generale Pagano ad Arena – mercoledì 7 settembre – la Festa provinciale dell’Unità, organizzata dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia. L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco Antonino Schinella, della segretaria del circolo di Arena Giovanna Bonifacio, del segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, della portavoce provinciale delle “donne democratiche” Vladimira Pugliese, dei consiglieri regionali Ernesto Alecci e Raffaele Mammoliti.



Successivamente, i candidati alla Camera e al Senato saranno i protagonisti di un talk. Parteciperanno al dibattito i candidati Nicola Irto, Dalila Nesci, Francesco Pitaro, Teresa Esposito, Italo Reale, Lidia Vescio, Nico Stumpo e Carlo Guccione. La serata proseguirà in piazza con il concerto del cantautore calabrese Mimmo Cavallaro e con la degustazione della cucina tipica locale.