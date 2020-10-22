Il commissario e coordinatore regionale Wanda Ferro ha presentato l’organigramma del partito. Ritorna alla politica attiva anche Maddalena Basile

“Vogliamo dare nuovo slancio ad un partito che vuole radicarsi sul territorio e crescere con la capacità di farsi interprete delle istanze dei cittadini, del mondo sociale e produttivo, puntando ad un consenso sano e trasparente e facendo crescere una classe dirigente capace di dare un contributo di competenza, di esperienza e di conoscenza delle dinamiche del territorio”. Così la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, commissario del partito in provincia di Vibo Valentia, ha presentato il nuovo coordinamento provinciale, al termine di una riunione tenuta martedì sera. Un incontro che era stato fissato nei giorni scorsi e rinviato a causa della scomparsa della presidente Jole Santelli, e al quale hanno preso parte, tra gli altri, il commissario cittadino di Vibo Valentia Salvatore Pronestì e i componenti dell’assemblea nazionale Pasquale La Gamba e Rosario Aversa. Vice coordinatrice provinciale è stata nominata Maddalena Basile, storica esponente della destra vibonese e già consigliere comunale a Vibo e poi consigliere regionale con An (sorella di Domenico Antonio Basile), che ha deciso di tornare alla politica attiva nella “casa comune” di Fratelli d’Italia, e che guiderà anche il Dipartimento provinciale Difesa. Dell’esecutivo fanno parte, quali membri di diritto, Pasquale La Gamba, Salvatore Pronestì e il capogruppo al Comune di Vibo Antonio Schiavello. Gli altri componenti sono: Raffaele Anello, Nicola Crupi, Andrea Serraino, Giuseppe Crispino, Enrico Rottura, Marco Mesiano, Marco Mazzeo, Michele Falduto, Franco Stinà, Francesco D’Agostino, Elsa Ruscio, Vincenzo Montagnese, Antonello Fuscà e Vincenzo Barbuto. [Continua]

Definiti anche i dipartimenti provinciali, per la guida dei quali si è scelto di valorizzare specifiche esperienze e competenze professionali. L’organizzazione è affidata a Salvatore Pronestì, così come il Dipartimento Giustizia, il Dipartimento Enti Locali a Pasquale La Gamba. Responsabile Dipartimento comunicazione e media Giulio Sganga; iniziative editoriali e attività movimentiste Danila Tavella; sicurezza e legalità Franco Stinà; turismo Raffaele Anello; rapporti con associazionismo politico e programma e rapporti con le cooperative Marco Mazzeo; imprese e mondo produttivo Gianni Milasi; commercio Francesco D’Agostino; istruzione Marco Mesiano; ambiente, lavori pubblici, territorio, riqualificazione e infrastrutture Giuseppe Crispino; politiche sociali, pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili Maria Saverino; pensionati Enrico Rottura; economia Vincenzo Montagnese; finanza Giuseppe Arfuso; sanità Nicola Crupi; scienza e ricerca, cultura e innovazione Michele Falduto; lavoro Francesco Scaramozzino; agricoltura, Maria Grazia Petracca; politiche del Mezzogiorno Fausto De Angelis; comunità montane Bruno Rosi; formazione Antonella La Monica; professioni Rosaria Barbuto; politiche della navigazione Carmelo Congestrì; riqualificazione urbana Saverio Franco; fondi Europei Elsa Ruscio. La coordinatrice Wanda Ferro mantiene la guida del dipartimento elettorale e tesseramento.