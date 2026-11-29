L’ex parlamentare dichiara conclusa la breve parentesi con il movimento dei futuristi: «Clima da caserma, disorganizzazione e nessuna democrazia interna. La Lega è il vero partito riformista che ha a cuore il Mezzogiorno»

«Siamo in 200 e ce ne andiamo da Futuro nazionale. Insieme a noi sono pronti a lasciare altri 8 o 9 circoli, da Castrovillari a Soverato. Vannacci ci ha deluso». Il “rompete le righe” arriva da Michele Ranieli, già deputato e assessore regionale, matrici democristiane, fulminato sulla via dell’ex generale per il suo carisma e il suo decisionismo. Ora pentito, al punto da rilevare solo «immobilismo e proposte irrealizzabili».

Pensava, Ranieli, che l’ex graduato sconfessato anche dall’Esercito, potesse incarnare una «spinta determinante per le riforme che servono al Paese. E riavvicinare alla politica i delusi del centrodestra. Ma alle assemblee - spiega - abbiamo trovato solo nostalgici del Ventennio, fascisti di ogni risma da Casa Pound in giù. Un’estrema destra anche pericolosa per certi aspetti. E poi il partito-caserma: “qui c’è un capo che comanda”, ci è stato detto. A noi, però, piace il confronto e la democrazia».

Il roboante “Circolo 1295” di Vibo Valentia, dunque, strappa le tessere di Futuro nazionale. «Ora - spiega Ranieli - decideremo il da farsi, se continuare a fare politica o ritirarci a casa in pantofole. Ognuno sceglierà liberamente». Tra le proposte sul tavolo, quella di un nuovo movimento che ha già un nome: “Riferimenti mediterranei”. L’occhio, però, Ranieli lo strizza alla Lega. Eccome se lo strizza. «Apprezzo molto l’operato di Salvini - dice -, è l’unico che sta facendo gli interessi del Sud». E ai suoi fedelissimi riuniti in assemblea rivela: «Ho sentito Durigon e lo stesso Salvini: abbiamo le porte aperte nelle segreterie e nelle liste: dove manca un segretario potremmo esprimere un segretario, dove il segretario c’è, un vice. E così via».

Ma è su Futuro nazionale che si concentra l’analisi più ampia. Anche, in diversi passaggi, l’ex esponente dell’Udc sembra scoprire l’acqua calda. «Non è un partito democratico e riformista. È un partito di estrema destra e riteniamo anche che Vannacci abbia commesso diversi errori nei confronti della Meloni e del centrodestra. Tant’è vero che ora è totalmente isolato e, mentre all'inizio c'era una valutazione elettorale sugli i 8-9 punti percentuali, oggi la sua valutazione è intorno al 5 per cento e potrebbe scendere ancora alle urne, quando prevarrà la logica del “voto utile”».

Molte, poi, le riserve espresse dal punto di vista organizzativo. «Ci è stato presentato un programma irrealizzabile all’80 per cento. Abbiamo costituito tutti questi comitati in Calabria e in Italia, ma non c'è stata un'organizzazione in grado di metterli insieme. Siamo rimasti immobili per sette mesi e dove sono stati nominati reggenti o referenti, questi si sono rivelati non all'altezza di organizzare un partito. Anche perché questo partito è stato definito nella convention regionale dell'11 luglio a Lamezia, una “caserma”, in cui “chi vuol stare dentro stia” sapendo che “c'è un capo che comanda e tutti gli altri alzano la mano e obbediscono”. Questo non ci può stare bene».

Ranieli non vede contraddizioni tra l’impostazione democratico-riformista che rivendica per sé e l’avvicinamento alla Lega. «Guardi - risponde -, avevo già scritto un articolo nel 2025, indirizzato anche alla Meloni, per chiedere che a bravi governatori come Zaia, Fedriga, ma anche come De Luca, fosse data la possibilità di fare un terzo o un quarto mandato, perché sono riusciti a mettere in atto una politica democratica e riformista che si è imposta all'attenzione nazionale. Non mi pare che in Veneto o in Friuli ci sia un sistema destrorso. E avevo anche detto, in quella circostanza, che la Lega non è più un partito secessionista: è un partito democratico, è un partito riformista, è un partito per certi aspetti democristiano, che negli ultimi 10-15 anni si sta distinguendo soprattutto al Mezzogiorno. Salvini è colui che ha dichiarato che “se non cresce il Mezzogiorno non cresce l'Italia”, ed è il ministro che più di altri sta effettuando grandi investimenti a favore del Mezzogiorno e della Calabria in particolare».

Poi la riflessione si fa più personale. «Io la politica in prima persona l'ho fatta per 30 anni - ricorda Ranieli -, oggi come oggi faccio politica per passione. Per segnalare ciò che ritengo ingiusto e che secondo me va recuperato: vanno recuperati i 20mila giovani che ogni anno lasciano la Calabria; vanno recuperate le professioni; va riformata la scuola, l'Università; va riformato il mondo del lavoro; vanno valorizzati i territori; va restituita rappresentanza con l’elezione di candidati del territorio alla Camera e al Senato e con l’elezione diretta di presidenti di Provincia e consiglieri provinciali» afferma l’ex parlamentare, chiudendo il ragionamento con l’immancabile intercalare: «Non so se mi sono spiegato».