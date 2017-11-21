“Gli amici di Beppe Grillo” a Vibo Valentia eleggono anno un nuovo “organizer” e, nel frattempo, regalano alla città diverse piante di abete rosso piantate in piazza Annarumma in occasione della Giornata nazionale degli alberi

Il Meetup “Vibonesi in movimento – Amici di Beppe Grillo” ha aderito, nei giorni scorsi, all’iniziativa di piantumazione partecipata di alberi promossa dal Movimento 5 Stelle per ricordare la Giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre di ogni anno, regalando a Vibo Valentia degli abeti rossi che sono stati piantati in piazza Annarumma.

La piantumazione degli alberi nella giornata di domenica 19 novembre è stata eseguita dagli attivisti del Meetup “Vibonesi in Movimento – Amici di Beppe Grillo” , ma l’intento è «quello di piantumare durante tutto l’anno e negli anni a seguire sempre più piante, magari anche insieme ai cittadini e associazioni che vorranno unirsi a questa azione di cittadinanza attiva, dando vita ad una iniziativa ecologica virale in città che, da qui in poi, doterà di tantissimi alberi la nostra città».

Il Meetup vibonese informa poi che nel corso dell’ultima riunione si è svolta l’elezione del nuovo “organizer”. E’ stato eletto all’unanimità dei presenti l’attivista Riccardo Tucci (foto), membro dello stesso dal giugno 2015, che resterà in carica fino a maggio 2018. «Questa elezione – si legge in una nota – conferma ancora una volta la compattezza del nostro gruppo che continuerà a far sentire la propria presenza sul territorio, avanzando ulteriori proposte oltre alle già numerose protocollate in diversi enti, con una più assidua presenza nelle piazze con i nostri gazebo informativi ed il costante supporto di fronte alle richieste dei cittadini».

