Il parlamentare Giuseppe Mangialavori illustra i finanziamenti erogati per il Vibonese

Secondo la componente del coordinamento vibonese di Fratelli d’Italia la riqualificazione dell’area compresa tra via Spadolini e via Einaudi sottrarrebbe al quartiere la sola area di sosta disponibile nella zona
I partiti che non hanno partecipato alla tornata elettorale (Fi, Fdi, Noi Moderati e Lega) replicano al segretario Luciano che ha criticato la scelta: «Hanno legittimato un sistema fallimentare ed eletto Barbalace che però è un indipendente»
Il sindaco di Arena e consigliere provinciale dem contesta l’efficacia delle risorse (19 milioni di euro) annunciate dal parlamentare vibonese di Forza Italia: «Qual è il senso di presentare oggi lavori che, sulla carta, sono cantierizzabili solo tra anni?»
VIDEO | Il presidente della Commissione bilancio della Camera annuncia gli interventi finanziati con risorse «sicure». Aula consiliare gremita di consiglieri comunali, sindaci e supporter: una plastica dimostrazione di forza elettorale di cui si parlerà a lungo
I nove consiglieri eletti da Pd, M5s, Si, Più Europa, Casa Riformista e associazioni civiche formeranno il gruppo unitario, pronto a guidare le politiche provinciali e rilanciare lo sviluppo del territorio
La soddisfazione della Federazione provinciale alla luce del risultato ottenuto dalla lista Progressisti e riformisti: «Crediamo nella politica di servizio e di appartenenza, noi alternativa al centrodestra»
La votazione è stata preceduta dall’approvazione della legge di modifica del regolamento. Quattro i presidenti azzurri, due per Fdi e uno a testa per Lega e Noi Moderati. Il Pd incassa cinque vice. Alecci tuona sulla Vigilanza: «Occasione persa per il centrodestra»
Nonostante tutti si affannino a negare ambizioni di leadership nazionale nel partito azzurro, sulla piattaforma di Meta esiste il gruppo aperto “Noi che vogliamo Roberto Occhiuto segretario di Fi”. Tra gli amministratori figura Veronica Rigoni, fedelissima collaboratrice del governatore e motore del suo successo social
Il presidente del Consiglio comunale risponde al gruppo Rinascita: «L’attività dell’opposizione si è caratterizzata per un tono costantemente polemico e per una produzione incessante di comunicati stampa, censure, istanze che appaiono orientate a fare rumore e screditare gli avversari politici»
Il gruppo Rinascita e la consigliera Iannello chiedono di posticipare la seduta: «Esigiamo trasparenza amministrativa che non sia solo limitata a giornate in nome della legalità ma si traduca in rispetto verso tutti i consiglieri»
Tra i numerosi punti all’ordine del giorno anche un intervento di somma urgenza relativo al ripristino della condotta fognaria lungo il torrente Sant’Anna per il collettamento con il depuratore di Porto Salvo
Durante l’ultima puntata di Dentro la Notizia (LaC Tv) il primo cittadino ha tirato le somme dell’attività svolta nel corso del 2025. Cita cantieri completati, riduzione dei debiti, nuovo teatro. Loda l’esecutivo in carica ma ammette che ci saranno «cambiamenti per far fronte a nuove situazioni»
Il capogruppo dem in Consiglio comunale promette di sollevare la questione a gran voce: «Era intuibile quello che sarebbe successo quando il posto del presidente economicamente più solido della Calabria è stato preso da uno sconosciuto»
La segretaria cittadina del partito critica l’annuncio del primo cittadino che ha lanciato una sinergia tra Comune e proprietà per trasformare l’immobile abbandonato dagli anni ’90 in un centro congressistico e commerciale
I coordinatori di Noi Moderati, Fi, Fdi e Lega ribadiscono le ragioni che li hanno spinti a non partecipare alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale e criticano la scelta contraria del centrosinistra: «Ora governa ovunque e non ha più alibi»
La segretaria provinciale dem Teresa Esposito e la coordinatrice vibonese del M5s Luisa Santoro si congratulano con i candidati eletti ed esprimono orgoglio per il risultato della tornata elettorale alla quale però non hanno partecipato Fi, Fdi, Lega e Noi Moderati