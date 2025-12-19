Social
Home page>Politica>Il parlamentare Giuseppe...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica

Il parlamentare Giuseppe Mangialavori illustra i finanziamenti erogati per il Vibonese

19 dicembre, 2025
Tag
Giuseppe Mangialavori · Comune Vibo Valentia
ULTIMA ORA
Malumori

«Un parco giochi al posto dell’unico parcheggio, fermatevi»: Franzè (Fdi) contro i lavori a Moderata Durant

Secondo la componente del coordinamento vibonese di Fratelli d’Italia la riqualificazione dell’area compresa tra via Spadolini e via Einaudi sottrarrebbe al quartiere la sola area di sosta disponibile nella zona
Redazione
«Un parco giochi al posto dell’unico parcheggio, fermatevi»: Franzè (Fdi) contro i lavori a Moderata Durant\n
L’attacco

Guardare al Futuro contro Landro: «Consiglio ridotto a passaggio formale, nessun confronto reale»

Il gruppo consiliare Guardare al Futuro replica alle dichiarazioni del sindaco Landro denunciando mancanza di risposte su legalità, sanità e opere pubbliche
Redazione
Guardare al Futuro contro Landro: «Consiglio ridotto a passaggio formale, nessun confronto reale»
Le reazioni

Elezioni provinciali, il centrodestra vibonese avverte l’Udc: «Rapporto di fiducia compromesso»

I partiti che non hanno partecipato alla tornata elettorale (Fi, Fdi, Noi Moderati e Lega) replicano al segretario Luciano che ha criticato la scelta: «Hanno legittimato un sistema fallimentare ed eletto Barbalace che però è un indipendente»

Redazione
Elezioni provinciali, il centrodestra vibonese avverte l’Udc: «Rapporto di fiducia compromesso»
Le reazioni

Fondi Mangialavori, per Schinella (Pd) è solo «marketing politico»: «Balle, opere urgenti forse finanziate tra 4 o 5 anni»

Il sindaco di Arena e consigliere provinciale dem contesta l’efficacia delle risorse (19 milioni di euro) annunciate dal parlamentare vibonese di Forza Italia: «Qual è il senso di presentare oggi lavori che, sulla carta, sono cantierizzabili solo tra anni?»
Enrico De Girolamo
Fondi Mangialavori, per Schinella (Pd) è solo «marketing politico»: «Balle, opere urgenti forse finanziate tra 4 o 5 anni»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Rinascita Scott, condanne e assoluzioni

18 dicembre 2025
Ore 18:37
Rinascita Scott, condanne e assoluzioni
Sport

La fiamma Olimpica arriva in Calabria

18 dicembre 2025
Ore 18:43
La fiamma Olimpica arriva in Calabria
Società

Lo speciale Primi Piani dedicato a tragedia del Raganello.

18 dicembre 2025
Ore 18:39
Lo speciale Primi Piani dedicato a tragedia del Raganello.
Cronaca

Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»

18 dicembre 2025
Ore 12:34
Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»
Società

Lo speciale Primi Piani dedicato a tragedia del Raganello.

18 dicembre 2025
Ore 18:39
Lo speciale Primi Piani dedicato a tragedia del Raganello.
Cronaca

Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»

18 dicembre 2025
Ore 12:34
Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»
Cronaca

Rinascita Scott, condanne e assoluzioni

18 dicembre 2025
Ore 18:37
Rinascita Scott, condanne e assoluzioni
Sport

La fiamma Olimpica arriva in Calabria

18 dicembre 2025
Ore 18:43
La fiamma Olimpica arriva in Calabria
Società

Lo speciale Primi Piani dedicato a tragedia del Raganello.

18 dicembre 2025
Ore 18:39
Lo speciale Primi Piani dedicato a tragedia del Raganello.
Cronaca

Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»

18 dicembre 2025
Ore 12:34
Chindamo: «Dieci anni in cerca di verità e giustizia»
Cronaca

Rinascita Scott, condanne e assoluzioni

18 dicembre 2025
Ore 18:37
Rinascita Scott, condanne e assoluzioni
Sport

La fiamma Olimpica arriva in Calabria

18 dicembre 2025
Ore 18:43
La fiamma Olimpica arriva in Calabria
Le reazioni

Fondi Mangialavori, soddisfazione di Forza Italia Vibo: «Dimostrazione di buona politica e impegno per il territorio»

La coordinatrice cittadina del partito Carmen Corrado rimarca l’entità delle risorse assegnate ai Comuni vibonesi (19 milioni) ed esalta l’azione del parlamentare azzurro
Redazione
Fondi Mangialavori, soddisfazione di Forza Italia Vibo: «Dimostrazione di buona politica e impegno per il territorio»\n
Sotto l’albero

Mangialavori come Santa Claus: 19 milioni di euro (in 4 anni) ai Comuni del Vibonese, oltre 6 alla città capoluogo

VIDEO | Il presidente della Commissione bilancio della Camera annuncia gli interventi finanziati con risorse «sicure». Aula consiliare gremita di consiglieri comunali, sindaci e supporter: una plastica dimostrazione di forza elettorale di cui si parlerà a lungo
Enrico De Girolamo
Mangialavori come Santa Claus: 19 milioni di euro (in 4 anni) ai Comuni del Vibonese, oltre 6 alla città capoluogo\n
Un corpo solo

Provincia di Vibo, lunedì s'insedia il nuovo Consiglio: l'area progressista costituisce un gruppo unico

I nove consiglieri eletti da Pd, M5s, Si, Più Europa, Casa Riformista e associazioni civiche formeranno il gruppo unitario, pronto a guidare le politiche provinciali e rilanciare lo sviluppo del territorio
Redazione
Provincia di Vibo, lunedì s'insedia il nuovo Consiglio: l'area progressista costituisce un gruppo unico\n
Una nuova fase

Elezioni provinciali a Vibo, Sinistra italiana: «Ora al lavoro per avere un presidente della coalizione progressista»

La soddisfazione della Federazione provinciale alla luce del risultato ottenuto dalla lista Progressisti e riformisti: «Crediamo nella politica di servizio e di appartenenza, noi alternativa al centrodestra»
Redazione
Elezioni provinciali a Vibo, Sinistra italiana: «Ora al lavoro per avere un presidente della coalizione progressista»
Consiglio regionale

Eletti i vertici delle commissioni consiliari: Forza Italia fa la parte del leone. Laghi e Mattiani si astengono

La votazione è stata preceduta dall’approvazione della legge di modifica del regolamento. Quattro i presidenti azzurri, due per Fdi e uno a testa per Lega e Noi Moderati. Il Pd incassa cinque vice. Alecci tuona sulla Vigilanza: «Occasione persa per il centrodestra»
Claudio Labate
Eletti i vertici delle commissioni consiliari: Forza Italia fa la parte del leone. Laghi e Mattiani si astengono\n
Carta canta

Forza Italia, la corrente di Occhiuto c’è e da 10 giorni ha una pagina Facebook gestita dalla sua social media manager

Nonostante tutti si affannino a negare ambizioni di leadership nazionale nel partito azzurro, sulla piattaforma di Meta esiste il gruppo aperto “Noi che vogliamo Roberto Occhiuto segretario di Fi”. Tra gli amministratori figura Veronica Rigoni, fedelissima collaboratrice del governatore e motore del suo successo social
Enrico De Girolamo
Forza Italia, la corrente di Occhiuto c’è e da 10 giorni ha una pagina Facebook gestita dalla sua social media manager\n
Botta e risposta

Consiglio comunale a Zambrone, Giannini: «Convocato nei termini. Accesso agli atti? Mai un diniego»

Il presidente del Consiglio comunale risponde al gruppo Rinascita: «L’attività dell’opposizione si è caratterizzata per un tono costantemente polemico e per una produzione incessante di comunicati stampa, censure, istanze che appaiono orientate a fare rumore e screditare gli avversari politici»
Redazione
Consiglio comunale a Zambrone, Giannini: «Convocato nei termini. Accesso agli atti? Mai un diniego»\n
Acque agitate

Zambrone, l’opposizione contesta la convocazione del Consiglio comunale: «Dobbiamo avere accesso agli atti»

Il gruppo Rinascita e la consigliera Iannello chiedono di posticipare la seduta: «Esigiamo trasparenza amministrativa che non sia solo limitata a giornate in nome della legalità ma si traduca in rispetto verso tutti i consiglieri»
Redazione
Zambrone, l’opposizione contesta la convocazione del Consiglio comunale: «Dobbiamo avere accesso agli atti»\n
Lunedì in aula

Vibo, convocato il Consiglio comunale: seduta di Natale su bilancio, tributi e lavori pubblici

Tra i numerosi punti all’ordine del giorno anche un intervento di somma urgenza relativo al ripristino della condotta fognaria lungo il torrente Sant’Anna per il collettamento con il depuratore di Porto Salvo
Redazione
Vibo, convocato il Consiglio comunale: seduta di Natale su bilancio, tributi e lavori pubblici\n
L’intervista

«Vibo sta ripartendo», il bilancio di fine anno del sindaco Romeo. E annuncia il rimpasto di giunta: «Nuovi equilibri»

Durante l’ultima puntata di Dentro la Notizia (LaC Tv) il primo cittadino ha tirato le somme dell’attività svolta nel corso del 2025. Cita cantieri completati, riduzione dei debiti, nuovo teatro. Loda l’esecutivo in carica ma ammette che ci saranno «cambiamenti per far fronte a nuove situazioni»
Redazione
«Vibo sta ripartendo», il bilancio di fine anno del sindaco Romeo. E annuncia il rimpasto di giunta: «Nuovi equilibri»\n
Le reazioni

Vibo, il neo consigliere provinciale Console soddisfatto del risultato esalta il progetto politico di Mirabello

L’esponente della formazione comunale ispirata dal consigliere regionale Ernesto Alecci rivendica le ragioni della partecipazione alla tornata elettorale
Redazione
Vibo, il neo consigliere provinciale Console soddisfatto del risultato esalta il progetto politico di Mirabello\n
Nuova puntata

Tempo di bilanci per il Comune di Vibo Valentia: a Dentro la Notizia parla il sindaco Enzo Romeo

Il format di LaC comincia un viaggio nelle principali città calabresi per comprendere come gli amministratori intendono disegnare il futuro del territorio. Appuntamento oggi alle 13
Redazione
Tempo di bilanci per il Comune di Vibo Valentia: a Dentro la Notizia parla il sindaco Enzo Romeo\n
Invasione di campo

Calcio, la crisi della Vibonese diventa un caso politico. Colelli (Pd): «La nuova proprietà esca allo scoperto»

Il capogruppo dem in Consiglio comunale promette di sollevare la questione a gran voce: «Era intuibile quello che sarebbe successo quando il posto del presidente economicamente più solido della Calabria è stato preso da uno sconosciuto»
Redazione
Calcio, la crisi della Vibonese diventa un caso politico. Colelli (Pd): «La nuova proprietà esca allo scoperto»
Le reazioni

Elezioni provinciali di Vibo, Luciano (Udc): «Il centrodestra ha protestato contro se stesso, L’Andolina voluto da Forza Italia»

Il segretario provinciale del partito che è andato controcorrente presentando la sua lista (eletto Barbalace) punta il dito contro una scelta «che ha consegnato la Provincia al centrosinistra»
Redazione
Elezioni provinciali di Vibo, Luciano (Udc): «Il centrodestra ha protestato contro se stesso, L’Andolina voluto da Forza Italia»\n
Le reazioni

Elezioni provinciali di Vibo, Barbalace secondo più votato: «Un consenso che sento come una grande responsabilità»

Il vice sindaco di Spilinga tra i dieci amministratori eletti che vanno a formare il nuovo Consiglio provinciale: «Resto indipendente non essendo legato ad alcuna sigla politica»

Redazione
Elezioni provinciali di Vibo, Barbalace secondo più votato: «Un consenso che sento come una grande responsabilità»
Botta e risposta

Zambrone, Giannini replica all’opposizione: «Scelte assunte nel rispetto dei ruoli e nell’interesse esclusivo dell’Ente»

Il presidente del Consiglio comunale risponde punto su punto alle critiche della minoranza che ha sollevato anche dubbi sulla legittimità della sua risposta a un’interrogazione rivolta al sindaco

Redazione
Zambrone, Giannini replica all’opposizione: «Scelte assunte nel rispetto dei ruoli e nell’interesse esclusivo dell’Ente»
Le reazioni

Elezioni provincia a Vibo, il movimento Liberamente progressisti soddisfatto per l’elezione di Sergio Barbuto

La formazione politica che fa riferimento ad Antonio Lo Schiavo si congratula con il consigliere comunale per il risultato conseguito nella tornata elettorale
Elezioni provincia a Vibo, il movimento Liberamente progressisti soddisfatto per l’elezione di Sergio Barbuto\n
Divergenze

Riqualificazione del cinema-teatro Valentini, Claudia Gioia (Udc): «Spot del sindaco Romeo per un’operazione privata»

La segretaria cittadina del partito critica l’annuncio del primo cittadino che ha lanciato una sinergia tra Comune e proprietà per trasformare l’immobile abbandonato dagli anni ’90 in un centro congressistico e commerciale
Riqualificazione del cinema-teatro Valentini, Claudia Gioia (Udc): «Spot del sindaco Romeo per un’operazione privata»\n
Le reazioni

Provincia, il centrodestra: «Vibo sarebbe diventato un caso nazionale, persa occasione storica per affossare la Delrio»

I coordinatori di Noi Moderati, Fi, Fdi e Lega ribadiscono le ragioni che li hanno spinti a non partecipare alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale e criticano la scelta contraria del centrosinistra: «Ora governa ovunque e non ha più alibi»
Redazione
Provincia, il centrodestra: «Vibo sarebbe diventato un caso nazionale, persa occasione storica per affossare la Delrio»\n
Le reazioni

Elezioni provinciali a Vibo, Pd e M5s soddisfatti dall’esito del voto che ha visto in campo solo il centrosinistra

La segretaria provinciale dem Teresa Esposito e la coordinatrice vibonese del M5s Luisa Santoro si congratulano con i candidati eletti ed esprimono orgoglio per il risultato della tornata elettorale alla quale però non hanno partecipato Fi, Fdi, Lega e Noi Moderati

Redazione
Elezioni provinciali a Vibo, Pd e M5s soddisfatti dall’esito del voto che ha visto in campo solo il centrosinistra
1
...
PIÙ LETTI
1
La sentenza

Appello Rinascita Scott: assolto Pietro Giamborino, condannati i boss Luigi Mancuso (30 anni) e Saverio Razionale (21), 7 anni e 8 mesi a Pittelli – NOMI

2

Rinascita Scott: scarcerati 37 imputati dopo la sentenza di secondo grado

3

Rinascita Scott, oggi la sentenza d'appello per oltre 200 imputati - NOMI

4
‘Ndrangheta

Rinascita Scott, imputati eccellenti e presunti boss: assolto Pasquale Bonavota. Grosso sconto di pena per l’avvocato Stilo

5

Sequestro da 145mila euro a falso invalido di Zungri