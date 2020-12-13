La coordinatrice di zona Margherita Chiaravalloti esprime soddisfazione per i lavori programmati sull’arteria viaria e su altre strade provinciali

«Mi viene comunicato dalla Provincia di Vibo Valentia che il tratto Vallelonga-Vazzano, per il quale ho richiesto interventi urgenti di messa in sicurezza, oltre ad essere stato inserito nel programma 2021 per le opere relative ad asfalto, segnaletica verticale e orizzontale, sarà oggetto nella prossima settimana di un sopralluogo per i relativi interventi in urgenza e stanziamento dei fondi. Viene data inoltre comunicazione del programma 2021 dell’inserimento delle opere relative ai tratti San Nicola da Crissa-Vallelonga, Vazzano-Pizzoni-Soriano. Un primo importante e incoraggiante passo per una via di comunicazione che ci permette di collegarci a numerosi centri della provincia così come l’autostrada Sa-Rc. Per la sollecita risposta ringrazio la Provincia, il presidente Salvatore Solano e il consigliere provinciale Francesco Artusa, confidando nel solerte impegno di ripristino delle reti viarie e nel successivo monitoraggio e manutenzione». È quanto dichiara in una nota Margherita Chiaravalloti, coordinatrice Lega per i comuni di Simbario, Spadola e Brognaturo.