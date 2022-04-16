Il primo cittadino uscente rivendica i risultati raggiunti dalla sua amministrazione e spiega quanto ancora resta da fare

Ripropone la propria candidatura a sindaco di Ionadi, il primo cittadino uscente Antonio Arena. Lo fa attraverso una lettera aperta rivolta a tutti i suoi concittadini dove spiega le motivazioni alla base della scelta. Ecco la missiva:



“Cari concittadini,



l’11 giugno 2017 avete riposto la Vostra fiducia nella lista civica con Arena Sindaco, premiandola alle urne e consentendomi di diventare sindaco di Ionadi. Incarico che, vi assicuro, ho svolto con serietà, impegno e dedizione sin dal primo giorno.

È stato un onore guidare questa nostra bella comunità, guida improntata alla diligenza del “buon padre di famiglia”, lasciando la porta della casa comunale sempre aperta e pronta all’ascolto di tutti. Questa amministrazione ha sempre garantito presenza continua e costante in Comune, spirito di squadra e collaborazione con tutti e di tutti: grazie a queste qualità è stato superato ogni ostacolo e sono stati raggiunti moltissimi obiettivi.

Vogliamo ringraziarvi, uno ad uno, ci avete appoggiato giorno dopo giorno, passo dopo passo, con proposte e suggerimenti, gratificando, con il Vostro consenso, tutti i nostri sforzi per invertire il passo e rilanciare il nostro Comune, restituendo a noi tutti la dignità e l’orgoglio di essere Ionadesi. Le lungaggini della burocrazia ed anche le scarse risorse economiche di cui dispongono i Comuni, non vi nascondo, rallentano le pratiche amministrative necessarie al completamento di ogni atto ed opera, ma le fondamenta, per la realizzazione dei nostri impegni in campagna elettorale, le abbiamo gettate. Tanto è stato fatto – è sotto gli occhi di tutti – e tanto è stato raccolto, ma molto resta ancora da completare.



Nel corso dei recenti incontri con le forze politiche del territorio, con gli assessori ed i consiglieri della maggioranza, è emersa, con determinazione ed entusiasmo, la volontà di portare a termine gli sforzi profusi fino ad oggi e mi è stato chiesto, in modo corale, di scendere nuovamente in campo alle prossime consultazioni elettorali del 12 giugno. Tanti, infatti, sono i progetti già strutturati che, a causa dei tempi tecnici previsti dalla legge, attendono di essere portati a termine e molte idee animano tutti noi, idee che, tradotte in azioni e fatti concreti, ci hanno permesso di recuperare il ruolo ed il peso di Ionadi a livello provinciale e regionale.



E’ per questo che vi comunico che, accogliendo l’invito della maggioranza, ma anche di tanti concittadini, ho accettato di ricandidarmi alla carica di sindaco alle prossime consultazioni elettorali, previste per il 12 giugno. Una decisione, maturata con la consapevolezza di aver lavorato bene e tanto in questi primi cinque anni di amministrazione. Sono stati anni intensi, con tante soddisfazioni e altrettante difficoltà, soprattutto, quelle prodotte dall’imponderabile onda d’urto della pandemia, nonostante ciò, siamo riusciti ad ottenere importantissimi risultati sotto tutti i profili: lavori pubblici, risanamento dell’ente – politica finanziaria, scuola, ambiente, cultura, sicurezza del territorio, legalità, trasparenza, politiche sociali, rapporti con il cittadino, gestione dell’emergenza coronavirus.



Restano, però, ancora diverse sfide da affrontare tutti insieme: i prossimi cinque anni, infatti, saranno decisivi per il futuro della nostra comunità e per garantire il benessere delle famiglie. Il raggiungimento dei tanti obiettivi è, anche e soprattutto, merito dei Vostri consigli e delle Vostre segnalazioni. Ritengo sia importante continuare a migliorare la vita di tutti i giorni, ma anche completare e programmare le grandi opere che consentono la crescita ed il benessere della comunità nel medio e lungo periodo. Ringrazio tutta la squadra e tutti coloro che hanno supportato fattivamente ogni progetto avviato. A Tutti Voi chiedo di continuare a sostenerci facendoci sempre partecipi delle vostre necessità. ll 12 giugno confermateci la Vostra fiducia e permetteteci ancora di essere l’amministrazione di tutti. In considerazione delle prossime festività Pasquali, colgo l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza una serena Pasqua”.

