<p>Sono <strong>cinque i progetti approvati</strong> nelle scorse ore dalla <strong>giunta comunale di Ionadi,</strong> per un <strong>valore</strong> complessivo di <strong>cinque milioni di euro.</strong> Iniziative ambiziose che, qualora venissero <strong>finanziate dagli enti</strong> pubblici <strong>preposti,</strong> consentirebbero di migliorare non poco l'assetto territoriale. A darne notizia sono il <strong>sindaco Antonio Arena e l'assessore ai Lavori pubblici Gabriele Prestia</strong> i quali, dopo aver ringraziato il responsabile dell'Ufficio tecnico Francesco Labella e i dipendenti comunali "per l'enorme mole di lavoro che stanno portando avanti", entrano nello specifico dei progetti appena licenziati. La prima iniziativa riguarda la messa in sicurezza della <strong>scuola media</strong> della frazione <strong>Nao.</strong> In questo caso sono previste la verifica della vulnerabilità sismica e l'eventuale adeguamento alle normative vigenti, l'adeguamento degli elementi strutturali, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento energetico dell'edificio. 

<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28953"></div>

 Il <strong>secondo progetto</strong> attiene, invece, alla messa in sicurezza, alla regimentazione idraulica e all'adeguamento del<strong> tracciato stradale "Fontana Rosa-Pantano" della frazione Vena,</strong> tra l'altro già avviato e in attesa di essere portato a termine con nuovi fondi. Una volta completato, garantirebbe il corretto <strong>deflusso delle acque,</strong> anche in occasione di eventi meteorologici straordinari, e il <strong>ripristino della strada</strong> che, attraversando il comune di Ionadi, congiunge il<strong> bivio di San Costantino Calabro alla periferia di Vibo</strong> Valentia. Gli altri tre progetti, appena licenziati, puntano alla <strong>riqualificazione delle vie del centro storico di Ionadi e dell'anfiteatro di Nao,</strong> alla riqualificazione e al <strong>recupero ambientale di Viale della Pace e di località Contur</strong>a, già oggetto di diverse bonifiche nell'ultimo anno, e al recupero di beni confiscati, da utilizzare come <strong>Centro per donne vittime della violenza</strong> "Questo non è amore". 

<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28954"></div>

"L'intera amministrazione – affermano, al riguardo, il sindaco Arena e l'assessore Prestia – ha deciso di puntare su progetti di visione strategica, finalizzati a reperire i finanziamenti necessari per poter dare un forte impulso di sviluppo sotto l'aspetto urbanistico, territoriale e ambientale, senza dimenticare la<strong> bellezza del centro storico.</strong> In parallelo a tali iniziative, stiamo predisponendo anche il presente, portando avanti i lavori di <strong>completamento del palazzo municipale di Piazza Italia,</strong> procedendo a breve all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del cimitero comunale, all'ingegnerizzazione della rete idrica comunale, con l'individuazione di falle nel sistema e alla tanto attesa realizzazione della<strong> rete gas metano a Vena di Ionadi".</strong></p>