In fase di ultimazione la progettazione per la costruzione di nuovi loculi. Fissato il prezzo per la città e le frazioni

In esecuzione di una delibera della giunta comunale di Vibo Valentia è stato dato avvio alla procedura di indizione gara di project financing pubblicata sulla Guce e sull’albo pretorio dell’ente. E’ stata poi assegnata un’area alla Società operaia vibonese per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali di cui il 25% saranno assegnati al Comune. Aggiornato poi il costo dei loculi che passa a 2.500 euro nel cimitero di Vibo Valentia ed a 1.800,00 euro nei cimiteri delle frazioni.



In fase di ultimazione anche la progettazione della costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di Vibo centro e nelle frazioni che sarà oggetto di approvazione in una prossima seduta dell’esecutivo comunale.

«In considerazione dell’esaurimento della disponibilità di posti loculi nel cimitero, si è reso necessario programmare un ampliamento di tale tipologia» spiega il sindaco Maria Limardo. «L’ultimo ampliamento eseguito – fa sapere il primo cittadino – risale a molti anni fa ed era ormai necessaria la creazione di ulteriori loculi. I cittadini sono molto sensibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri per il loro decoro, nel rispetto dei sentimenti di ricordo e di affetto per i loro familiari. I lavori odierni si inseriscono in un contesto più ampio di interventi effettuati sui cimiteri comunali durante questa consiliatura al fine di migliorare la qualità dei servizi cimiteriali. È un risultato molto importante – ha proseguito il sindaco – con cui facciamo fronte ad un problema che abbiamo preso di petto non appena insediati, ovvero l’esaurimento dei posti disponibili presso i cimiteri comunali. Un problema che necessitava di risposte concrete e immediate. Ma sulle politiche cimiteriali stiamo portando avanti un progetto complessivo che riguarderà anche altre strutture e che risolverà l’emergenza che ci troviamo ad affrontare. Un intervento di fondamentale importanza, che sblocca una situazione che si trascinava da anni senza vedere una soluzione. Altre iniziative sono ancora in fase di studio ed approfondimento per capire quali interventi sarà possibile programmare in futuro».