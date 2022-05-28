La nuova formazione si colloca nel centrodestra ed aspira ad aprire sedi in tutte le regioni d’Italia

“Il neonato movimento politico fondato e presieduto dall’avvocato vibonese Giovanni Costa è già presente con proprie sezioni in Lombardia (Milano), Piemonte (Novara), Calabria (Vibo Valentia), Sicilia (Catania), Lazio (Roma)”. E’ quanto comunica lo stesso avvocato Costa il quale sottolinea che “Liberali Conservatori è un movimento politico che si candida a rappresentare il volto nuovo della sana politica. Liberali Conservatori è un movimento che si ispira ai tradizionali valori liberali, ma rappresenta – sostiene Costa – al contempo una novità assoluta nel panorama politico italiano. E’ la prima volta, infatti, che viene ufficializzata la nascita di un movimento politico liberal conservatore. Liberali Conservatori si pone, quindi, come naturale soggetto politico alternativo alla sinistra e saldamente ancorato al centrodestra, nell’ottica di rafforzarne i valori moderati. I prossimi obiettivi del movimento sono l’ampliamento del tesseramento e l’apertura di una sede per ciascuna regione italiana entro il 2022”.