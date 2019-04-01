Aveva avanzato la sua candidatura tramite la piattaforma Rousseau. Ora è risultato nei primi dieci in Calabria e passa al secondo turno. Out l'altro vibonese in lizza

Ai nastri di partenza erano due i vibonesi ad aver proposto la loro candidatura quali rappresentanti del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee del 26 maggio. Soltanto uno, però, ha passato il primo turno. Ed è colui che ha un cognome già sentito all’interno del Movimento, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di Diego Antonio Nesci, 29 anni, fratello della deputata di Tropea Dalila Nesci. Il Nesci, come detto, ha superato la prima selezione, una sorta di scrematura che il Movimento, tramite l’iscrizione alla piattaforma Rousseau, sta effettuando per arrivare ad allestire la lista che concorrerà alle europee nella circoscrizione Meridionale. Non ce l’ha fatta a rientrare nei primi dieci l’altro vibonese che si era proposto, il nicoterese Antonio La Malfa Fassari, che ha ottenuto appena dieci voti. I nominativi dei primi dieci, che quindi accedono al secondo turno delle europarlamentarie, sono i più votati della regione, ma i voti ottenuti, come si legge nel comunicato sul Blog delle Stelle, «non vengono pubblicati per non influenzare il secondo turno».

«Stiamo selezionando le persone che andranno in Europa – prosegue il comunicato – per continuare a cambiare l’Italia e iniziare a cambiare tutta l’Europa. Sono persone che stiamo selezionando tutti insieme per il loro merito e per la loro competenza. Sono tutte persone di altissimo livello con una caratteristica fondamentale in comune: sono tutti incensurati!». Ed in più qualcuno è pure “fratello di…”.

