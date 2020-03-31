Il consigliere regionale di maggioranza si schiera dalla parte dei Comuni: «Da soli non riescono a sopportare i costi della manutenzione straordinaria e del ripristino dell’officiosità idraulica»

«Ogni stagione quando si verificano abbondanti e persistenti piogge, alcune zone di Vibo Valentia e di altri comuni del Vibonese, sono oggetto di ingenti danni dovuti ad allagamenti. Problemi ormai frequenti che paralizzano la viabilità, che creano ulteriore dissesto idrogeologico e danni economici per i Comuni». È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale vibonese Vito Pitaro, eletto nella lista Santelli presidente.



Pioggia torrenziale nel Vibonese, ingenti danni dall’entroterra alla costa – Video



Fango, acqua e detriti sulle strade di diversi centri del Vibonese – Foto

Secondo l’esponente della maggioranza: «Gli interventi atti a rimuovere queste problematiche, sono individuabili in manutenzione straordinaria dei fossi e in interventi rivolti al ripristino dell’officiosità idraulica, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti stradali e adeguamento delle sezioni idrauliche. Interventi che hanno costi che i comuni oggi non possono sopportare se non con l’aiuto della Regione. Ritengo, quindi, urgente e indispensabile presentare alla Regione un piano di interventi per risolvere definitivamente e in brevissimo tempo questi aviatici problemi, e per questo motivo nei prossimi giorni mi recherò dal presidente della Regione e dal dirigente di settore (Lavori pubblici e Protezione Civile) per richiedere sostegno economico per i predetti interventi, che non possono seguire le vie ordinarie e, quindi, le lungaggini burocratiche, perché – conclude Pitaro – il nostro è un territorio troppo fragile ed ha bisogno di procedure di protezione civile».



Maltempo a Vibo, al via diversi interventi in città e nelle frazioni



Maltempo nel Vibonese, piazzale dello stabilimento Callipo invaso da fango e detriti – Foto/Video



Maltempo: frane lungo la Mileto-Dinami, strada chiusa