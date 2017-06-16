L’evento promosso dal consigliere comunale e già candidato sindaco Antonio Lo Schiavo si terrà al 501 Hotel alla presenza, tra gli altri, della senatrice Lo Moro e del segretario Cgil Denardo

“Prepariamo giorni migliori. Un nuovo inizio democratico e progressista per la Calabria e il Paese”. È questo il titolo dell’evento regionale promosso a Vibo Valentia, per lunedì 19 giugno alle ore 18 al 501 Hotel, da “Articolo Uno. Movimento Democratico e Progressista” Vibo Valentia.

All’incontro, organizzato da Antonio Lo Schiavo, consigliere comunale a Vibo Valentia, interverranno, tra gli altri, il leader nazionale del movimento Roberto Speranza, la senatrice Doris Lo Moro, il segretario provinciale della Cgil Luigi Denardo e diverse altre personalità che hanno già dato la loro adesione a Mdp.