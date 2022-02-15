Il consigliere democrat Laura Pugliese chiede e ottiene in sede di IV commissione di inviare una nota alla titolare delle Politiche sociali per invitarla ad avviare al più presto l’iter per la costituzione dell’organismo di vigilanza

Lo aveva detto e lo ha fatto: e così il caso relativo alle polemiche che in queste ore stanno circondando il servizio della mensa scolastica che rifornisce le scuole della primaria ed elementari con il tempo prolungato di Vibo Valentia è arrivato dritto dritto nell’aula consiliare di Palazzo Luigi Razza. Non ha, dunque, perso tempo Laura Pugliese, consigliere comunale del Partito democratico al Comune di Vibo Valentia, che soltanto nella giornata di ieri, lunedì, aveva anticipato al Vibonese.it che avrebbe portato la vicenda in sede di IV commissione consiliare Politiche sociali. Questa mattina, quindi, l’interessata non ha mancato di prendere la parola in occasione della seduta di commissione, presieduta da Leoluca Curello per l’assenza del presidente titolare Antonino Roschetti, per ricordare le lamentele dei genitori dei bambini per via di una presunta poca qualità e ridotta varietà delle pietanze preparate. [Continua i basso]

L’esponente della minoranza ha, pertanto, chiesto all’aula di approvare la richiesta di convocazione dell’assessore alle Politiche sociali Rosamaria Santacaterina al fine di chiedere a quest’ultima «l’istituzione della commissione di controllo sulla mensa» – prevista peraltro dal capitolato d’appalto – affinché «si possa verificare che i cibi vengano preparati secondo quanto impartito dall’Azienda sanitaria provinciale». Richiesta, tuttavia, poco gradita ai commissari della maggioranza, che hanno preferito glissare. Ma Laura Pugliese ha insistito e alla fine è stata accolta – in larga misura dall’aula – la sua proposta di inviare da parte della IV commissione una formale nota all’assessore per sollecitare l’esponente di giunta «ad istituire nel più breve tempo possibile la suddetta commissione di controllo».

Il caso sollevato dai genitori dei bambini

Ad attirare l’attenzione sulla mensa scolastica sono stati i genitori dei bambini che frequentano le scuole del capoluogo, preoccupati, a loro dire, della «poca qualità e varietà delle pietanze» che giornalmente gli istituti della città ricevono dal servizio mensa. Il malumore è così devenuto generale e diffuso. C’è, insomma, preoccupazione da parte dei genitori dei piccoli alunni ai quali vogliono che vengano garantiti cibi assolutamente sani. Inoltre, sono stati sempre i genitori ad avviare una raccolta firme per chiedere anche loro all’amministrazione comunale l’istituzione di una apposita commissione di controllo. La richiesta dei genitori – se raggiungerà il numero necessario di sottoscrizioni – sarà poi indirizzata al sindaco Maria Limardo, all’assessore alle Politiche sociali Rosamaria Santaguida e al presidente della IV commissione Antonino Roschetti.