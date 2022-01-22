La sezione locale del partito, incassata l’elezione di Pedullà nell’assemblea regionale, traccia le nuove linee programmatiche mettendo al centro i cittadini

Coinvolge anche Mileto la voglia di cambiamento emersa nel Partito democratico calabrese con l’elezione del nuovo segretario, Nicola Irto. La sezione locale del partito, infatti, nelle scorse ore ha deciso di rigenerarsi e di rinnovarsi dalle fondamenta, con l’intento dichiarato «di imprimere una svolta che metta al centro i reali problemi dei cittadini e incida nelle dinamiche di crescita sociale, economica e culturale di una delle più importanti realtà territoriali della Calabria». Lo fa, tra l’altro, dopo aver ottenuto un riconoscimento importante, facendo eleggere nell’Assemblea regionale del partito Salvatore Pedullà. Sulla scia dell’elezione del nuovo segretario calabrese Irto, la locale sezione del Pd in questi giorni si è riunita per tracciare le nuove linee guida programmatiche, incentrate, appunto, «sui reali problemi dei cittadini che in questo periodo di emergenza pandemica – spiegano – stanno vivendo sul territorio comunale una situazione alquanto delicata». [Continua in basso]

I Dem, al riguardo, sollecitano l’Asp «ad un immediato potenziamento delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), al fine di assistere adeguatamente su tutto il territorio comunale le persone contagiate dal Covid». Sempre per quanto attiene alle nuove linee programmatiche, si dicono poi concordi a portarle avanti «in maniera costruttiva. Daremo con alto senso civico, senza demonizzare o parlare male di nessuno – sottolineano – il nostro contributo fattivo in idee per tentare, giorno per giorno, di migliorare la vita dei cittadini di Mileto. E facendo seguito a questo intento propositivo e sollecitati da alcuni cittadini, chiediamo alle istituzioni preposte di intervenire sulla Mileto-Filandari per sistemare le diverse buche presenti lungo la strada che mettono a rischio l’incolumità di chi la percorre. E, nel contempo, per rimuovere i cumuli di spazzatura, composti anche da carcasse di animali che se condotte da cani randagi in zone abitate potrebbero comportare problemi di salute pubblica».



In conclusione, gli esponenti del Pd miletese evidenziano l’intento di promuovere una serie di incontri pubblici aperti agli interventi dei singoli cittadini e alle associazioni, «per cogliere appieno le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)». Iniziative a cui inviteranno anche rappresentanti istituzionali provinciali, regionali e nazionali del Pd, «chiamandoli ad assumersi per quanto di propria competenza impegni chiari e ben definiti, al fine di aiutarci concretamente a risollevare le sorti di una realtà territoriale importante e dalle notevoli potenzialità qual è la città di Mileto».