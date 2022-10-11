A fine ottobre il primo cittadino darà mano all'ultimo preventivato turnover degli assessori. Ecco i nomi di chi entrerà e uscirà dall'esecutivo

Per il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, sembra essere giunto il momento di dare attuazione allo step conclusivo degli assessori. Entro fine ottobre, nello specifico, il primo cittadino dovrà provvedere a completare il puzzle e a mettere mano al preventivato rimpasto di giunta, l’ennesimo e l’ultimo prima della termine naturale della consiliatura, previsto nel mese di maggio del 2024. Il mini turnover coinvolgerà, nello specifico, Fortunata Dimasi, già assessore alle Politiche sociali nel primo scorcio di consiliatura, la quale sarà chiamata a subentrare nell’organo esecutivo all’attuale assessore al Turismo e allo Spettacolo Rosa Alba Gangemi. Una scelta quasi obbligata, quella del sindaco della cittadina normanna, utile a mantenere gli equilibri e, nel contempo, a garantire la rappresentanza di genere in giunta, con due esponenti su quattro del gentil sesso. In questo contesto, rimarrà al suo posto l’attuale assessore alla Politiche sociali Elisa Galloro, subentrata precedentemente alla stessa Dimasi nell’ambito della prevista rotazione quinquennale. [Continua in basso]

Anche in questo caso, va detto, la sensazione è che il turnover avverrà senza nessuno scossone all’interno dell’amministrazione Giordano. Sin dal suo insediamento, del resto, l’avvocato con la passione per la politica ha dimostrato di avere in pugno il timone e di tenere ben salde le redini della sua maggioranza. Tant’è che, dopo tre anni e mezzo di governo e un ciclo di rimpasti di giunta sostanzialmente concluso, nessuna grossa fibrillazione è sostanzialmente emersa nel suo gruppo, almeno all’esterno. Anche nei momenti più delicati. Né quando, ad esempio, alle ultime elezioni provinciali i conti per l’ex vicesindaco Domenico Pontoriero non sono tornati e neppure quando alle politiche nazionali e regionali Giordano si è apertamente speso per candidati di Forza Italia, pur essendo a capo della lista civica “Città futura”.



Dati alla mano, la coesione totale e l’unità d’intenti dimostrata ad oggi dall’attuale amministrazione comunale rappresenta un cambio di rotta e merce rara nel panorama politico miletese. Basta dare uno sguardo a ritroso, infatti, per constatare che negli ultimi decenni tutti i sindaci che si sono insediati a Palazzo dei normanni hanno via via dovuto fare i conti con maggioranze traballanti o discusse, tanto da essere costretti ad abbandonare la “nave” anticipatamente, in alcuni casi addirittura di corsa. Giordano, invece, sembra destinato a viaggiare spedito verso la meta, avvantaggiato – è giusto dirlo – anche da un’opposizione dimostratasi nel corso di tutto quest’arco di tempo sostanzialmente nulla o, nei casi più estremi, impegnata a garantire il minimo sindacale. Il traguardo naturale di fine mandato, insomma, per il sindaco e la sua maggioranza, pur prefigurandosi ancora lontano, appare allo stato non in discussione. E questo, dopo quanto illustrato e detto… non è certamente poco.