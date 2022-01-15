Nell’occasione l’ex assessore comunale fa un resoconto del lavoro svolto e ribadisce l’impegno per lo sviluppo del territorio e del progetto “Città futura”

«Impegnarsi nel sociale non è una questione di deleghe, quanto di volontà e sentimenti di amore nei confronti del nostro territorio. Ho sposato il progetto “Città Futura” sapendo che esso era ed è animato da idee semplici ed è fondato sul servizio a favore della comunità, senza alcun protagonismo e con decisioni collegiali. Questi ingredienti sono il nostro punto di forza». Dopo l’ex vicesindaco e assessore Domenico Pontoriero, anche l’ex assessore all’Urbanistica Fortunato Zoccoli sgombra dubbi e illazioni riguardo a fibrillazioni in seno all’Amministrazione comunale di Mileto, susseguenti al rimpasto di metà consiliatura che ha portato in giunta, al loro posto, Francesco Ciccone e Pasquale Luccisano. E, al riguardo, interviene giurando fedeltà al sindaco Salvatore Fortunato Giordano e agli altri membri della maggioranza, «con i quali abbiamo un dialogo schietto e cordiale e condividiamo un percorso di crescita e di impegno pubblico», ma anche ringraziando «la minoranza che in questi anni ha avuto un approccio propositivo, apprezzando quello che stavamo facendo nell’interesse collettivo.

Continuo quindi nel mio ruolo – rassicura – da una postazione diversa ma con lo stesso spirito d’inizio mandato e nella consapevolezza che in questa prima fase abbiamo fatto molto per far crescere il nostro Comune. Il mio impegno ha riguardato tanti settori, instaurando con i lavoratori rapporti di collaborazione a volte duri, ma che sicuramente hanno prodotto risultati favorevoli per tutti». Riguardo alla delega all’ambiente, «con particolare riferimento alla pulizia e al decoro», Zoccoli sottolinea le difficoltà affrontate dal cambiamento di gestione in Calabria che nel 2019 ha lasciato tutto in mano agli Ato provinciali, «determinando inizialmente un grave disservizio delle discariche, con tanto di carenza di sversare i rifiuti e autisti della ditta Muraca ritrovatisi costretti a lunghe attese per poi speso essere rimandati indietro senza poter scaricare. Nonostante ciò – sottolinea l’ex assessore – in questi anni il servizio ha funzionato, nonostante il Covid abbia contribuito ad aggravare la situazione.

Questo, insieme ad altri fattori, ha fatto aumentare a dismisura i costi di discarica, che oggi si aggirano sui 350 euro a tonnellata. È cambiato anche il sistema di pagamento, per cui abbiamo dovuto anticipare i costi e non pagare a conguaglio dopo qualche anno. Se non ci fosse stata una sana e oculata gestione non ce l’avremmo fatta. Rimane molto da fare sulla raccolta differenziata, ereditata al 48,85% e portata a circa il 57/58%». Nel suo intervento Zoccoli rivendica, poi, «il lavoro incredibile svolto in ambito cimiteriale. Conoscevamo la carenza di loculi, ma con un certosino lavoro, spulciando tra le carte e i contratti e verificando decine di fascicoli archiviati, abbiamo scoperto che circa 20 lotti erano liberi. Li abbiamo messi in vendita – aggiunge – e con il ricavato abbiamo affidato l’incarico di progettazione per la realizzazione di nuovi loculi e per ampliare l’area di entrata sud del cimitero. Abbiamo risolto il problema pulizia e stiamo lavorando per risolvere quello delle lampade votive, atteso che l’impianto è stato abbandonato dalla ditta che lo gestiva da 15 anni».

A seguire, l’ex assessore ricorda anche gli innumerevoli interventi fatti nel campo della viabilità, «pur avendo ereditato strade groviere». Nello specifico, «asfaltando strade, chiudendo tante buche, dando dignità a tante zone, valorizzate anche con il posizionamento di piante e fiori», ma anche «ripitturando i pali della luce, mettendoli in sicurezza e sostituendone molti, illuminando alcune zone buie e abbandonate». Quindi il rammarico per non aver potuto riproporre a causa del Covid il Carnevale Miletese. «Tutto questo, unito al grande clima di concordia interno alla maggioranza – conclude Zoccoli – mi dà le energie necessarie per andare avanti anche da semplice consigliere con delega all’ambiente. Dal canto mio non mi tirerò indietro e continuerò a dare il mio spassionato contributo, affinché Mileto continui a progredire».