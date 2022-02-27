La formazione politica che fa capo a Maurizio Lupi ed a livello regionale a Michele Ranieli punta sull’avvocato Maria Rosaria Nesci

Si è tenuto ieri pomeriggio al 501 hotel di Vibo Valentia un incontro del coordinamento provinciale del partito “Noi con l’Italia”. Sono intervenuti in particolare l’ex deputato Michele Ranieli e l’avvocato Maria Rosaria Nesci, già nominata coordinatrice territoriale per la provincia di Vibo Valentia dal presidente del partito in raccordo con il comitato direttivo. «L’obiettivo – ha affermato la Nesci – è quello di chiedere la partecipazione dei giovani e delle menti eccelse alla vita politica per operare sul territorio al fine di creare un’alternativa a questa politica attuale e partecipare alle prossime elezioni con una lista rappresentativa del partito». Il partito punta quindi ad entrare in Consiglio comunale a Vibo.



In tale sede è stato poi istituto il direttivo provinciale così composto: Michele Ranieli, Massimo L’Andolina, Maria Carioti, Michele Pagano, Rosario Lo Preiato, Massimiliano Brosio, Giuseppe Castagna, Vincenzo Prestia, Rosario Paolì, Remo Piperno, Alessandro Restuccia, Giacomo Corigliano, Giovanni Franzoni, Vincenzo Lo Bianco, Francesco Sacchinello, Francesco Del Giudice, Giovanni Patania.