Nuovo arrivo a Vibo in casa Lega. L’ex consigliere comunale di Forza Italia a Vibo Valentia, Gregorio La Gamba, ad oggi tesserato nel circolo cittadino di Fratelli d’Italia (il partito di di Giorgia Meloni), ha aderito al partito di Matteo Salvini. Il cambio di casacca viene annunciato dal coordinatore comunale Raffaele Riga, il quale nell’occasione ribadisce “che la Lega guarda avanti e prosegue nell’opera di radicamento sul territorio provinciale e regionale, nella piena convinzione che anche la città di Vibo può e deve dare un contributo importante nel cambio di rotta della politica tradizionale”.

Dal canto suo, La Gamba (in foto), nel ringraziare il coordinatore Riga “per il lavoro che sta svolgendo con passione e continuo impegno”, assicura che da oggi in avanti “si impegnerà al massimo per la crescita del partito”, mettendo a disposizione la sua esperienza politica. “Matteo Salvini – afferma – trasmette entusiasmo e un nuovo modo di fare politica, diretto e concreto. Anche per questo sono contento di poter contribuire al progetto della Lega”. LEGGI ANCHE: Il sindaco di Simbario aderisce alla Lega di Salvini

