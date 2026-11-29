I consiglieri Vasinton, Ferrazzo e Minieri contestano il mancato riscontro all’istanza di accesso alla documentazione e chiedono maggiore attenzione alla tutela del territorio e ai controlli sulle attività ricettive

Dai lavori al torrente Bardano al progetto di riqualificazione del corso cittadino, passando per la chiusura di una strada pubblica di accesso al mare e i controlli sulle attività ricettive. Sono le questioni sollevate dal gruppo consiliare di minoranza di Parghelia «Guardare al futuro», composto da Daniele Vasinton, Pasquale Ferrazzo e Fabio Minieri, che torna a contestare l'operato dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Landro.

Torrente Bardano, l'opposizione attende gli atti

I consiglieri riferiscono di non aver ancora ricevuto la documentazione richiesta attraverso l'interrogazione e l'istanza di accesso agli atti protocollata il 5 novembre scorso, relativa ai lavori in corso al torrente Bardano.

«A oltre venti giorni dal deposito dell'interrogazione e formale istanza di accesso agli atti – si legge nella nota – dall'Ufficio tecnico comunale, guidato dall'ingegnere Daniele Mezzica, non è ancora arrivata una sola carta».

La minoranza, che riferisce di aver sollecitato personalmente la consegna della documentazione, chiede di chiarire se siano stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.

Riqualificazione del corso e prescrizioni della Soprintendenza

Altro tema sollevato dai consiglieri è quello della riqualificazione del corso e del centro urbano, progetto finanziato nell'ambito del Cis per 3,15 milioni di euro. L'avvio del cantiere, secondo quanto riferito dal gruppo, è previsto per il 30 novembre, alla luce dell'ordinanza che dispone la chiusura di piazza Ruffa e via Jerocades e lo sgombero delle attività commerciali interessate.

L'opposizione contesta il mancato confronto in Consiglio comunale sul recepimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento della Soprintendenza del 29 settembre scorso. Tra queste, «la tutela integrale delle basole, dei cordoli e dei gradini in granito», il mantenimento delle quote e dei dislivelli storici del corso Vittorio Emanuele III e il divieto di abbattere il muro storico di via Porto Salvo.

I consiglieri lamentano inoltre la mancata definizione delle questioni relative al Piano del traffico, in concomitanza con la chiusura delle principali arterie del paese.

L'accesso al mare chiuso da un cancello

La minoranza richiama poi il caso dello storico Scittareo, la strada che dalla piazza della chiesa di Santa Maria di Portosalvo conduce alla spiaggia libera dietro lo scoglio Palombaro.

Secondo il gruppo, la via pubblica, restaurata con fondi pubblici, «è chiusa da tempo da un cancello con catena e lucchetto e privata persino del cartello stradale comunale».

Una situazione che i consiglieri riferiscono di aver già segnalato al Comune senza ottenere interventi, ricordando come la stessa Soprintendenza, con una nota del 27 ottobre, abbia riconosciuto il valore storico degli antichi scittarei di Parghelia.

I controlli sulle strutture ricettive

Infine, il gruppo di opposizione interviene sui recenti provvedimenti di chiusura di due strutture ricettive del territorio, adottati dal Comune a seguito delle interdittive antimafia trasmesse dalla Prefettura di Vibo Valentia.

I consiglieri ricordano che le attività erano state avviate mediante Scia tra la fine del 2025 e l'aprile 2026 e richiamano il protocollo d'intesa antimafia per il settore turistico, approvato dalla giunta lo scorso gennaio, che impegnava l'ente a rafforzare i controlli preventivi sulle segnalazioni certificate di inizio attività.

«Mentre l'Ente intima lo sgombero immediato agli esercenti del centro urbano pena la rimozione coatta – sostengono i consiglieri – sul resto del territorio si arriva sempre in ritardo o non si vigila affatto».

Da qui la richiesta politica rivolta alla maggioranza di fare un passo indietro qualora non sia in grado, concludono i consiglieri, «di garantire trasparenza, equità nei controlli e tutela reale del territorio».