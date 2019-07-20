Musica, cinema e tradizioni locali. Il vicesindaco Belvedere: «Chi verrà da noi avrà da divertirsi». Uno spettacolo verrà dedicato al ragazzo scomparso dopo un incidente in bicicletta

L’amministrazione comunale di Parghelia ha varato il calendario degli eventi estivi. Si tratta di un calendario che – come spiegato in una nota stampa del Comune – «abbraccia la cultura, l’arte, il cinema, lo spettacolo, la musica ma, più di ogni altra cosa, le tradizioni locali e la salvaguardia e la promozione del nostro patrimonio immateriale». Nonostante le difficoltà economiche, dunque, è stato allestito un cartellone ricco e variegato, «incentrato, soprattutto, sui festeggiamenti per il primo centenario dell’incoronazione della protettrice Maria Santissima di Portosalvo. Iniziato il 3 luglio con il concerto dell’orchestra di fiati del conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia, diretto dal maestro Antonio La Torre, in occasione della presentazione della vara processionale dopo il restauro».

Il programma è stato realizzato grazie alla Pro loco, diretta da Cristina Anello, il comitato festa, organizzatore principale dei festeggiamenti del centenario, la parrocchia, guidata da don Giuseppe Florio, associazioni di volontari e giovani di Parghelia con il pieno sostegno dell’amministrazione. «Un particolare ringraziamento – commenta il vicesindaco Tommaso Belvedere – va a un gruppo di ragazzi di Parghelia, che sotto la guida sapiente di Samuele Pungitore, hanno preparato uno spettacolo particolare dove l’arte della musica si incontra con la danza allestendo un scenografia su un tema molto sentito fra i giovani, quello del bullismo». Lo spettacolo verrà dedicato al povero ragazzo scomparso a Parghelia dopo un brutto incidente con la bicicletta. Nel programma non sono presenti eventi sportivi ma sono in itinere l’organizzazione di tornei di calcio a 5 e giochi in spiaggia. «Insomma – assicura Belvedere – per chi viene a Parghelia non mancherà il divertimento».