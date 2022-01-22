L’unico di Vibo Valentia ad entrare nel “parlamentino” del Partito democratico calabrese è l’attuale capogruppo a “palazzo Luigi Razza”. Del vibonese eletta Valeria Giancotti di Serra San Bruno

Eletti i 50 componenti della direzione regionale del Partito democratico. L’assemblea, oltre ad eleggere Nicola Irto nuovo segretario del Pd calabrese e la cardiologa Giusi Iemma presidente del partito, con tesoriere il vibonese Vincenzo Insardà, ha eletto anche i 50 componenti della direzione regionale. La nuova direzione regionale comprende 25 donne e 25 uomini. Fra loro, l’unico del circolo di Vibo Valentia ad essere eletto quale componente della direzione regionale del Partito democratico è Stefano Luciano, attuale capogruppo del Pd in Consiglio comunale. Nella direzione regionale anche Valeria Giancotti, ex vicesindaco di Serra San Bruno.



Questi tutti i componenti della nuova direzione regionale del Pd: Iorfida Marianna; Nucera Lucia Anita; Di Certo Domenica; De Tursi Katia; Giancotti Valeria; Mungo Simona; Paraboschi Eugenia; Lippelli Rosa; Minerva Lucia; Viola Giovanna; Latifa Aziri; Iachino Nancy; Arfuso Daniela; Belcastro Caterina; Pacifici Domenica; Fragomeni Mariateresa; Liberto Patrizia; Carnevale Antonietta; Dorato Francesca; Locanto Maria; Cairo Isabella; Pecora Mariella; Reda Francesca; Venneri Laura; Rocco Era; Covelli Luca; Capalbo Pino; Lepore Luca; Lettieri Matteo; Petrone Gabriele; Cennamo Ermanno; Digiero Nicola; Gelsomino Clelio; Campanella Sergio; Pappaterra Paolo; Malara Francesco; Mallamaci Domenico; Polimeni Girolamo; Campisi Giuseppe; Severino Francesco; Veraldi Francesco; Mancuso Pasquale; Iannello Antonio; Luciano Stefano; Scigliano Antonio; Mellace Domenico; Dell’Aquila Giuseppe; Maglia Giampiero; Guglielmelli Luigi; Richichi Domenico.



A questi 50 vanno aggiunti quali componenti di diritto i rappresentanti istituzionali, vale a dire parlamentari, consiglieri regionali, amministratori e dirigenti apicali.