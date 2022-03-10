Il segretario regionale del Partito democratico si è rivolto alla nuova assemblea provinciale democrat: «Necessario fare un lavoro nuovo, un lavoro politico quanto avvincente, che sia capace di trasmettere la nostra visione politica»

«La Federazione di Vibo Valentia sta ripartendo, si sta ricostituendo e rigenerando. Serve, tuttavia, uno sforzo collettivo da parte di tutti, poiché non abbiamo risolto il campo del Partito democratico solo con le fasi congressuali». Lo ha detto di Nicola Irto, segretario regionale del Partito democratico, intervenendo ieri pomeriggio da remoto ai lavori della nuova assemblea provinciale democrat di Vibo Valentia, svoltasi nella sala consiliare della Provincia. Assise che ha proclamato Giovanni Di Bartolo (candidato unico al congresso per la guida della Federazione) nuovo segretario della Federazione provinciale del Pd vibonese ed eletto per acclamazione Michele Mirabello presidente della stessa assemblea dem. [Continua in basso]

«Dimostrare di essere forza politica alternativa»

Nicola Irto ha, dunque, chiarito che adesso «è necessario fare un lavoro nuovo, un lavoro politico quanto avvincente, che coinvolga gli amministratori locali, un lavoro che sia capace di trasmettere la nostra visione politica. Ma soprattutto – ha puntualizzato in merito il segretario regionale – per dimostrare al centrodestra che noi siamo una forza politica alternativa. E dico questo al partito provinciale di Vibo Valentia, che oggi più di altri rappresenta il luogo della ripartenza, del nuovo e indispensabile percorso che il Partito democratico deve intraprendere. Vibo Valentia lo è per le vicende note, ma lo è soprattutto perché è il luogo del partito dove ci sono stati più elementi di rinnovamento e, soprattutto, elementi di rottura rispetto agli schemi passati che questo partito ha vissuto».

Insomma, a giudizio di Nicola irto, si tratta di «una occasione per tutti nella pluralità, nella diversità, nelle discussioni che dovranno tra noi continuare, ben sapendo però che l’unità del Partito democratico e la sua proposta politica non possono essere compromesse da rendite di posizioni consolidate nel tempo, ma semmai oggi bisogna remare tutti dalla stessa parte. Noi non ripartiamo dalle divisioni, dal correntismo o dalle logiche dei conteggi inutili. Noi oggi – ha rimarcato sempre Nicola Irto – abbiamo un elemento di ricostruzione e di rigenerazione: serve, quindi, ricollocare il Partito democratico al centro della discussione della società calabrese. E in questo il Pd della provincia di Vibo Valentia avrà, per quanto mi riguarda, un ruolo centrale nella misura in cui quei dirigenti avranno la voglia di rimettersi in gioco per ritornare al governo della città capoluogo, delle amministrazioni comunali del Vibonese, ma soprattutto che si costruisca insieme una alternativa alla Regione Calabria». [Continua in basso]

Il nuovo corso del Partito democratico

Per il segretario regionale democrat, quindi, «chi pensa di tirare a campare – questo il suo “avvertimento” – non ha capito che il nuovo corso del Partito democratico è quello di chi vuole correre, di chi vuole vincere, di chi vuole lavorare, come me, per un nuovo protagonismo politico nella società calabrese. E per fare ciò chiedo una mano a tutti: questo lavoro, infatti, non lo faranno certamente da soli il segretario provinciale, la nuova l’assemblea, i consiglieri regionali del partito, ma lo può fare soltanto un vero e proprio collettivo che al suo interno potrà anche affrontare mille discussioni, avere tante diversità, ma proprio nelle diversità – ha concluso Nicola Irto – esaltare l’unità e avere la forza di rilanciare un percorso politico comune».

LEGGI ANCHE: Pd Vibo, da Mirabello appello a Luciano: «Lui patrimonio della Federazione»

LEGGI ANCHE: Pd vibonese, Claudia Gioia puntualizza la posizione ufficiale del gruppo che fa a capo a Luciano

LEGGI ANCHE: Pd vibonese, Giovanni Di Bartolo ufficialmente segretario: ecco la nuova direzione provinciale