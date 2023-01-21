Il Partito democratico scalda i “motori” in vista della scelta del segretario nazionale e dell’assemblea

Via libera alla formazione della commissione provinciale congressuale del Pd nel Vibonese in vista dell’elezione del segretario nazionale e della relativa assemblea. Dell’organismo, previsto dalle norme regolamentari del Partito democratico, ne fanno parte: Caterina De Luca, Raffaello Molè, Giovanni Bonifacio, Gernando Marasco, Mario Rizzo, Maria Grazia Pungitore, Antonio Palermo. L’ex segretario provinciale del Pd vibonese, Enzo Insardà, entra invece a far parte della commissione regionale per il Congresso unitamente a: Italo Reale, Nicola Gargano, Alba Amato, Venzo Morrone, Valeria Bonforte, Francesca Dorato, Mario Paraboschi, Laura Scarpino, Girolamo Demaria e Teresa Signorello. Fra i democrat vibonese c’è chi come l’ex consigliere regionale, Michele Mirabello, si è schierato con Gianni Cuperlo, chi come Teresa Esposito sostiene Paola De Micheli, mentre buona parte del partito è sulle posizioni del segretario regionale Nicola Irto e, quindi, con l’aspirante segretario nazionale Stefano Bonaccini.

