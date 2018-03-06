Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Roma, aula del senato della Repubblica foto dell'aula del senato della Repubblica vuota
E’ Silvia Vono del Movimento Cinque Stelle la senatrice del Collegio uninominale numero 3 che comprendeva, oltre a tutta la provincia di Vibo Valentia anche le città di Catanzaro e Lamezia Terme, il Catanzarese e tutto il Soveratese. Silvia Vono, avvocato di Soverato, ha ottenuto 82.283 pari al 39,18% delle preferenze battendo il candidato del centrodestra, Pietro Aiello, senatore uscente di Forza Italia, che si è fermato a 77.385 voti, pari al 36,84%. Solo terza la candidata del Partito democratico, Aquila Villella, che ha ottenuto 36.635 voti pari al 17,44%, sostenuta anche da altre tre liste di centrosinistra.
A fare la differenza nel collegio è stata la città di Catanzaro dove Silvia Vono ha ottenuto 18.285 voti (45,07%), mentre Pietro Aiello si è fermato a 13.357 voti (32,92%) e Aquila Villella del Pd solo terza con appena 6.325 voti (15,59%).
Anche Lamezia Terme ha detto la sua a favore del Movimento Cinque Stelle con Silvia Vono che ha ottenuto 12.931 voti (44,43%) staccando Pietro Aiello e il centrodestra (9.658 voti pari al 33,19%). Aquila Villella ed il Pd a Lamezia si sono fermati a 4.675 voti pari al 16,06% delle preferenze.
In netta controtendenza rispetto al Catanzarese, al Lametino ed al Soveratese, la provincia di Vibo dove la candidatura del vibonese Giuseppe Mangialavori ha trascinato Forza Italia. Non è bastato però per ribaltare il risultato finale. Pietro Aiello, infatti, è uscito sconfitto dal confronto con la candidata del Movimento Cinque Stelle.
Andando ad analizzare i voti al Senato nel Vibonese – che nella quota proporzionale hanno registrato proprio la scontata elezione di Giuseppe Mangialavori (candidato capolista con Forza Italia) – si scopre che nella città di Vibo Valentia Pietro Aiello ottiene 7.254 voti pari al 48,45% delle preferenze, mentre Silvia Vono del Movimento Cinque Stelle a Vibo ottiene 4.672 voti pari al 31,20%. Nel comune di Vibo (comprensivo anche di tutte le frazioni) Aquila Villella del Pd si ferma a 2.155 preferenze pari al 14,39%. A livello di singola forza politica, nel comune di Vibo per quanto riguarda il voto del Senato il primo partito è Forza Italia con 5.671 voti (38,59%), mentre il Movimento Cinque Stelle si attesta a 4.546 voti (30,93%). Il Pd si ferma invece a 1.808 pari al 12,30% dei consensi. Quarta forza politica al Senato nel comune di Vibo si attesta a sorpresa la Lega votata da 971 vibonesi (6,60%), superando anche Fratelli d’Italia che si ferma a 403 voti (2,74%).
Passando a Pizzo, invece, il voto al Senato premia il Movimento Cinque Stelle, con Silvia Vono che ottiene 1.659 preferenze (41,16%), mentre Pietro Aiello (centrodestra) si ferma a 1.421 (35,26%) e la candidata del centrosinistra (Pd, Civica Lorenzin, Europa e Insieme), Aquila Villella, si deve accontentare di 617 voti (15,31%) con il Pd fermo 539 preferenze.
A Serra San Bruno nell’uninominale del Senato vince il centrodestra con Pietro Aiello al 46,30% (1.515 voti), mentre il centrosinistra con Aquila Villella ottiene il 27,01% (884 voti) e il Movimento Cinque Stelle si attesta a 679 preferenze (20,75%).
A Filadelfia a prevalere al Senato è Pietro Aiello con 1.041 voti (40,30%), seguita da Silvia Vono del Movimento Cinque Stelle con 994 voti (38,48%), mentre il centrosinistra con Aquila Villella non va oltre i 421 voti (16,29%). A Tropea al Senato ad ottenere i maggiori consensi è Pietro Aiello con 1.548 voti (53,60%), mentre il M5S con Silvia Vono ottiene 714 voti (24,72%) ed il centrosinistra con Aquila Villella 441 voti (15,27%).
A Mileto vittoria di Pietro Aiello e del centrodestra con 1.542 voti (50,80%), seguito dal M5S con Silvia Vono che ottiene 884 voti (29,12%). Centrosinistra e Pd fermi al 15,74% (478 voti). A Nicotera 1.101 voti per Pietro Aiello ((43,41%), 825 Silvia Vono del M5S (32,53%), mentre Aquila Villella si ferma a 427 voti (16,83%).
A Soriano Calabro i voti per Pietro Aiello sono 432 (46,55%), 243 per Silvia Vono del M5S (26,18%), 184 per il Aquila Villella (19,82%). A Dinami vittoria del centrodestra con Pietro Aiello che si attesta a 466 voti (52,71%), seguito da Silvia Vono e dal M5S con 216 voti (24,43%). Aquila Villella ottiene solo 147 voti (16,62%).
A Ricadi vittoria del centrodestra con Pietro Aiello che si attesta a 888 voti (39,46%), davanti a Silvia Vono del M5S con 722 voti (32,08), mentre il centrosinistra con Aquila Villella ottiene 485 voti (21,55%). Ricordiamo che a Ricadi il sindaco, Giulia Russo, è espressione del Pd, mentre dello stesso comune è anche il consigliere regionale, pure lui del Pd, Michele Mirabello. Il Partito democratico a Ricadi ottiene però all’uninominale del Senato solo 431 consensi, dietro al Movimento Cinque Stelle (662) ed a Forza Italia con 511 voti.
A San Calogero, dove il sindaco Nicola Brosio – un tempo con l’Udc, alle regionali del 2014 sostenitore di un candidato del Pd ma che a questa tornata elettorale si è schierato con Mangialavori – a vincere è stato il M5S che con Silvia Vono ottiene all’uninominale del Senato 756 preferenze (40,44%), superando di poco il centrodestra con Pietro Aiello a 742 voti (39,70%). Fermo al palo il centrosinistra e il Pd: Aquila Villella ottiene solo 294 voti (15,73%).
A Briatico a prevalere è il centrodestra con 673 voti (39,94%), seguito dal M5S con 584 voti (34,65%). Solo terzo il centrosinistra con 341 preferenze (20,23%).
Il Pd all’uninominale del Senato in provincia di Vibo vince solo ad Acquaro (37,17%) ed a Zaccanopoli (33,72%).
Il M5S primo partito nel Vibonese, oltre a Pizzo Calabro e San Calogero, in altri 7 Comuni. Con il 40,68% prima forza politica ad Arena (dove il sindaco Antonino Schinella è vicino a Bruno Censore ed al Pd che si ferma a 171 voti (29,23%). Solo terzo qui Pietro Aiello con 102 voti (17,43%). Vittoria del M5S all’uninominale del Senato anche a Drapia (36,59%), Filogaso (38,88%), Limbadi (39,07%), Polia (39,04%), San Costantino Calabro (43,73%), Vazzano (35,28%).
LEGGI ANCHE:
Politiche 2018 | Ecco chi sono i nuovi 30 parlamentari calabresi
Politiche 2018 | Exploit Cinquestelle, esulta Dalila Nesci: «Abbiamo abbattuto il sistema»
Politiche 2018 | Wanda Ferro canta vittoria: «Spazzato via il centrosinistra delle clientele»
Politiche 2018 | Mangialavori è senatore: «Lavorerò con tutto me stesso per il territorio» (VIDEO)
Politiche 2018 | M5S primo partito a Vibo, boom di Civica popolare
Politiche 2018 | Wanda Ferro fa man bassa nel Vibonese, Bruno Censore sconfitto anche nella sua Serra
Politiche 2018 | Ad urne chiuse nel Vibonese l’affluenza si assesta al 65 per cento