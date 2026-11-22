Il Polo universitario a Vibo Valentia continua a essere al centro del dibattito politico cittadino. Dopo le critiche sollevate dalla consigliera di opposizione Maria Rosaria Nesci, arriva la replica del sindaco Enzo Romeo, che respinge le accuse rivolte alla sua amministrazione e rivendica il lavoro già intrapreso per ampliare l’offerta formativa sul territorio. Al centro delle dichiarazioni del primo cittadino, gli accordi raggiunti con l’Università della Calabria, le difficoltà economiche legate alla realizzazione del progetto e la necessità di una collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

La vicenda trae origine dal mancato sostegno della maggioranza consiliare all’ordine del giorno presentato da Nesci insieme ad altri esponenti della minoranza, tornato all’esame dell’assemblea nella seduta del 12 novembre scorso. Il documento chiedeva di impegnare sindaco e Giunta ad adottare un atto di indirizzo per avviare il percorso istituzionale finalizzato alla costituzione di un Polo universitario nel Vibonese.

Una decisione duramente contestata dalla consigliera, che aveva parlato di una vergogna politica, accusando la maggioranza di anteporre le logiche di schieramento agli interessi della città. «Da quando un’idea diventa sbagliata soltanto perché arriva dai banchi dell’opposizione?», aveva dichiarato Nesci, sostenendo che il progetto avrebbe dovuto rappresentare un terreno di confronto condiviso, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

Alle osservazioni della minoranza ha risposto il sindaco, che ha richiamato gli impegni assunti dalla propria coalizione già durante la campagna elettorale: «Il Polo universitario a Vibo Valentia è nella nostra agenda politica e lo è sempre stato. La minoranza sta cavalcando questa vicenda perché ritiene di poter mettere in difficoltà l’amministrazione. Ma non sarà così, perché questa amministrazione sta lavorando e continuerà a farlo».

Romeo contesta in particolare la richiesta contenuta nell’ordine del giorno relativa all’avvio di interlocuzioni e convenzioni con l’Università della Calabria. Secondo il primo cittadino, infatti, il percorso istituzionale indicato dall’opposizione sarebbe stato già intrapreso dall’amministrazione comunale, attraverso una serie di incontri e accordi con l’ateneo.

«Quando l’opposizione ci chiede di stipulare convenzioni con l’Università della Calabria, bisogna ricordare che questi passaggi sono già stati compiuti. Abbiamo sottoscritto accordi con il Dipartimento di Economia e ho incontrato più volte il rettore, confrontandomi su ciò che è concretamente possibile realizzare e su ciò che, invece, presenta delle difficoltà. Il percorso che la minoranza ci invita ad avviare è stato intrapreso già due anni fa. Stiamo continuando a lavorare e a valutare diverse possibilità».

Il sindaco Enzo Romeo replica alla consigliera Nesci sul tema del Polo Universitario e precisa: l’opposizione non può defraudarci del nostro progetto.

Il sindaco ha affrontato quindi quello che è il principale ostacolo alla realizzazione di una struttura accademica stabile nel territorio: la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a sostenerne l’attività. Per spiegare le difficoltà attuali, Romeo ha richiamato la propria esperienza alla guida della Provincia di Vibo Valentia, quando, alla fine degli anni Novanta, vennero avviati i primi rapporti istituzionali con l’Università della Calabria per l’attivazione di un corso universitario.

«Già nel 1998 mi impegnai personalmente per avviare i contatti con l’Unical. Da presidente della Provincia, insieme alla mia amministrazione, riuscii a portare a Vibo un primo corso universitario, che venne successivamente chiuso da chi mi succedette. All’epoca, però, l’amministrazione provinciale disponeva delle risorse economiche necessarie per attivare e mantenere un corso di questo tipo».

Una condizione che, secondo il sindaco, oggi non trova riscontro nelle disponibilità finanziarie dell’ente comunale: «Come amministrazione comunale non abbiamo attualmente questa capacità economica. Per questo stiamo cercando di creare le condizioni per accedere a finanziamenti europei e regionali. È un lavoro che stiamo portando avanti, perché senza le risorse necessarie non è possibile dare concreta attuazione al progetto».

La replica del primo cittadino si conclude con un richiamo alla necessità di un coinvolgimento di diversi soggetti politici ed istituzionali: «L’opposizione deve comprendere che non può utilizzare queste tematiche in maniera strumentale. Riteniamo necessario un lavoro sinergico, da portare avanti insieme alla Regione e ai nostri rappresentanti a livello nazionale ed europeo, affinché la realizzazione del Polo universitario possa diventare realtà».

Insomma, tra percorsi già avviati e finanziamenti ancora da trovare, maggioranza e opposizione sembrano aver raggiunto almeno un risultato: trasformare il Polo universitario in un argomento di discussione permanente. Per la sua realizzazione, invece, bisognerà attendere qualcosa di più concreto delle dichiarazioni politiche.