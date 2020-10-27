Il vice presidente, Domenico Anello, traccia un primo bilancio delle attività svolte nel settore della viabilità evidenziando lo sblocco dei lavori sulle incompiute

La Provincia di Vibo, guidata dal presidente Salvatore Solano, dopo la ratifica venerdì scorso in Consiglio di importanti documenti contabili, propedeutici all’approvazione del bilancio, ha intensificato gli incontri di natura tecnica «al fine di imprimere un’accelerata significativa in un settore nevralgico quale quello della viabilità stradale». E’ quanto afferma il vicepresidente della Provincia di Vibo, Domenico Anello, il quale ha di fatto seguito assieme a Solano i più importanti lavori di sicurezza stradale avviati nel Vibonese. [Continua]

«In questi ultimi due anni, nonostante le esigue risorse economiche a disposizione, siamo riusciti a recuperare i fondi necessari per intervenire, dopo un lungo periodo di abbandono, su diverse arterie stradali. Dopo il primo anno di attività amministrativa – ha spiegato Anello- abbiamo aperto ben 24 cantieri. Diversi lavori sono stati completati, altri sono attualmente in corso, alcuni sono in fase di imminente avvio e altri, infine, sono programmati per il 2021. Per i lavori fin qui effettuati abbiamo recuperato e, quindi, speso quasi 3milioni e 500mila euro. Altri 4 milioni di euro – ha specificato -sono stati stanziati per i lavori in fase di avvio e in programma, da qui ai prossimi due anni, su tutte le strade provinciali.

Sblocco dei lavori sulle “incompiute”: Strada del Mare, Tangenziale Est e Variante di Caria

«Inoltre, – ha evidenziato il vicepresidente Anello – siamo riusciti a sbloccare quasi 21milioni di euro che serviranno a portare a compimento le cosiddette “incompiute”, ereditate dalle gestioni precedenti: la “Strada del Mare”, la “Tangenziale Est” e la “Variante di Caria”. Per la Strada del Mare, l’importante arteria stradale che da Pizzo si sviluppa lungo il litorale marino sino a Nicotera, sono stati sbloccati circa 14 milioni di euro. In questi giorni, attraverso un bando pubblico, verranno affidate a un Rtp (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) le verifiche statiche ed amministrative. Per quanto riguarda la Tangenziale Est si sta procedendo alla gara d’appalto pubblica per i lavori di messa in sicurezza e il completamento. A tal fine sono disponibili circa 7 milioni di euro. Infine, per quanto riguarda la Variante di Caria, nel prossimo mese di novembre verrà finalmente riaperto il cantiere dopo oltre sei anni di chiusura. Per il completamento dell’arteria, situata tra la zona di Monte Poro e Tropea, sono stati recuperati circa 3milioni e 500mila euro. Risultati raggiunti, quest’ultimi, – ha messo in risalto Anello – attraverso un lavoro di squadra e grazie alla proficua interlocuzione con la Regione e le autorità politiche e istituzionali attuata dal presidente Solano».

Le riflessioni e il bilancio di Anello ad un mese dalla scadenza del suo mandato elettorale

Domenico Anello, dopo una serie di incontri avuti, negli ultimi giorni, con i tecnici del settore Viabilità della Provincia e un apposito confronto con il presidente Solano, a poco più di un mese dalla scadenza del suo mandato elettorale, traccia anche un breve bilancio del suo operato. «Nonostante la marea di difficoltà riscontrate in un ente in dissesto – senza nemmeno i soldi per mettere il carburante ai mezzi o dotare di attrezzature tecniche adeguate i cantonieri -, siamo riusciti insieme al presidente Solano, ai colleghi consiglieri, al segretario generale e ai dipendenti a migliorare la viabilità stradale e a creare le condizioni affinché questa Provincia potesse intravedere uno spiraglio di luce, – ha sottolineato il vicepresidente Anello. Puntando, soprattutto, a ridurre gli sprechi e a ottimizzare i costi e le spese, siamo riusciti a condurre l’ente, dopo ben 8 lunghi anni, all’approvazione del bilancio che ratificheremo ufficialmente tra 15 giorni. Finalmente si potranno programmare interventi strutturali volti a risolvere, definitivamente, le tantissime problematiche che ancora sussistono lungo le arterie stradali della provincia, in modo particolare quelle inerenti alla sicurezza stradale che, – ha chiosato Anello – soprattutto nel corso delle intemperie, mettono a repentaglio la vita stessa dei cittadini».