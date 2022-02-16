Il consigliere provinciale: «Sarebbe imperdonabile far prevalere le logiche di appartenenza politica a discapito degli interessi dei cittadini»

«In un momento in cui è in carica un Governo di unità nazionale, chiamato a concretizzare le grandi opportunità offerte dal Pnrr, ogni forza politica ha il dovere di fare la propria parte per investire sul territorio i fondi europei. Sarebbe imperdonabile far prevalere le logiche di appartenenza politica a discapito degli interessi dei cittadini della nostra provincia che, certamente, meritano di essere tutelati da amministratori attenti e responsabili a garanzia di un’azione costante di vigilanza e controllo sui fondi Europei e sull’azione amministrativa in generale».



Lo afferma il consigliere provinciale di Vibo Valentia Marco Miceli, il quale spiega che proprio per queste ragioni «ho accettato le delicate e cruciali deleghe che mi ha assegnato il presidente riguardanti l’attuazione del Pnrr. Occasione unica e irripetibile da cui una classe politica vicina e solidale alla comunità non può assolutamente esimersi. Non abbiamo alcuna intenzione di mortificare le istituzioni – aggiunge Marco Miceli – ma di farle funzionare favorendo la partecipazione e l’apporto delle forze sane per la definizione di una strategia propositiva per l’intera provincia. Nella delicata azione amministrativa che mi vedrà impegnato nei prossimi mesi potrò contare sul supporto delle istituzioni e, in particolare, del sottosegretario per il Sud Dalila Nesci, del deputato Riccardo Tucci oltre che dei tanti amministratori locali che mi hanno sostenuto con il loro consenso. Garantirò – conclude il consigliere – il massimo impegno per centrare gli obiettivi che il Pnrr assegna al nostro territorio e migliorare le condizioni sociali e di qualità della vita dei cittadini della provincia».