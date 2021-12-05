Marcello Gianni e Antonella Grillo rispondono al gruppo “Rinascita per Zambrone” e ripercorrono l’intera vicenda, dal dissesto della Provincia alla necessità di osservare sempre il dovere della concretezza

«Sulle condizioni della strada provinciale numero 83 è opportuno dire la verità, fino in fondo. La Provincia versa in condizioni critiche da anni e anni. Se per tanto tempo non è stato approvato il bilancio è per lo stato di dissesto in cui versava l’ente. Ciò, inevitabilmente, ha creato disagi e disfunzioni. La strada numero 83 ne è solo un esempio. Quando un ente è gestito male e va, per tale ragione, in dissesto, le conseguenze ricadono sui cittadini per lungo tempo. Da ciò emerge la necessità, inderogabile, che alla base di una buona politica via sia un rigore su tutte le scelte amministrative e su quelle di bilancio in particolare; magari, le stesse saranno impopolari e non creeranno consenso, ma è l’unico modo per lasciare ai posteri una buona eredità». E’ quanto affermano il presidente del Consiglio comunale di Zambrone, Marcello Giannini, ed il consigliere provinciale Antonella Grillo che replicano così ai consiglieri comunali del gruppo “Rinascita per Zambrone”. [Continua in basso]

«Gli organi della Provincia sono sempre stati informati sulle condizioni in cui versa tale strada provinciale. E non appena si sono aperte le vie della disponibilità economica, dettaglio non proprio trascurabile, le richieste d’intervento sono state prontamente accolte. E infatti, già da mesi erano stati programmati interventi di pulizia di tale strada. Tali esecuzioni sono già in itinere nelle strade limitrofe e, fra qualche giorno, arriveranno anche sulla strada numero 83. E ciò, si ripete, grazie a un lungo lavoro di programmazione. A questo punto ci si chiede: ma che senso ha chiedere un intervento di pulizia se, lo stesso, è già stato programmato da mesi ed è in procinto di essere realizzato?



Per quanto concerne, invece, un adeguato sistema di videosorveglianza, occorre dire ancora altro. Nel recente passato, molti Comuni hanno attinto alle risorse statali e regionali per realizzare sistemi di videosorveglianza. Il Governo ha messo a disposizione, di recente, altre risorse in specifici bandi. E questa è la prima soluzione per ovviare alla problematica. La seconda è quella di realizzare progetti intorno alla mobilità sostenibile. Ma per realizzare ciò ci vuole impegno, specifici progetti e tempo. Insomma, occorre operosità e concretezza.

E tutto ciò risulterà, purtroppo, migliorativo ma insufficiente. Perché contro l’inciviltà la battaglia è ancora più difficile e più lunga e serviranno investimenti anche sul piano culturale. È quasi impossibile, con le attuali tecnologie, controllare il cento per cento del territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, presente, purtroppo, in tutti i comuni d’Italia. Ma qualcosa è stata fatta, da parte dei Comuni. Occorrerà fare ancora molto, ma per questo serve tempo, organizzazione e pragmatismo.



Il gruppo d’opposizione “Rinascita per Zambrone” chiede un incontro per discutere del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti su detta strada provinciale. Risulta, francamente, incomprensibile il perché Antonella Grillo, consigliera provinciale che pure si è fattivamente interessata alla pulizia della strada – insieme ai consiglieri comunali di Zambrone, Marcello Giannini e Carlo Ferraro – non sia stata invitata. Detto ciò, ogni proposta progettuale concreta sarà ben accolta da tutti. Ciò che non sarebbe accettabile è l’esito di un incontro che si concluda con giaculatorie sul buon vivere, documenti generici o prese di posizione scarsamente incidenti. Chi amministra, da maggioranza od opposizione non importa, ha il dovere della concretezza e dell’efficacia».

