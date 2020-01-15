La candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra propone la «creazione di una task force di esperti per promuovere la Calabria sui mercati internazionali»

«Se Tropea è la perla del turismo calabrese, la Calabria può diventare la perla del turismo nel Mediterraneo». Lo ha detto Jole Santelli, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, a margine di un incontro con il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, gli assessori e i consiglieri. «Partendo da Tropea, eccellenza turistica calabrese – ha aggiunto Santelli, secondo quanto riporta un comunicato – è opportuno lavorare per generare turismi, ovvero politiche cucite addosso ai territori. Per farlo è necessario fornire strumenti e risorse così che anche altri luoghi della Calabria possano contribuire a costruire “la via della bellezza”: un suggestivo itinerario attrattivo multisensoriale che riesca ad offrire esperienze e servizi all’altezza delle bellezze della nostra terra. Utilizziamo, ad esempio, i fondi per il recupero dei borghi per costruire e ricostruire la storia dei borghi antichi che si affacciano sul Mediterraneo e sullo Ionio, evitando i contributi a pioggia che tanto male hanno fatto a questa terra. Dedicherò – conclude la candidata alla presidenza della Regione – un’azione di governo mirata a una vera e propria task force di esperti capace di promuovere la Calabria e posizionarla nei mercati del turismo internazionale. Non solo il mare, ma anche la montagna, i borghi, i parchi. I beni culturali e paesaggistici, le eccellenze dell’enogastronomia saranno i veri grandi attrattori».