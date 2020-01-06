Il consigliere comunale vibonese si schiera ancora con il notaio in vista dell’appuntamento elettorale: «Siamo fiduciosi in una risposta positiva della città di Vibo»

Pieno sostegno al candidato al consiglio regionale – lista Io resto in Calabria con Pippo Callipo presidente – Antonio Lo Schiavo da parte del suo gruppo consiliare di riferimento al Comune di Vibo Valentia. Ad esprimerlo è il consigliere comunale Loredana Pilegi, già al fianco del candidato sindaco nella precedente consiliatura. «Come gruppo consiliare – scrive la Pilegi -, esprimiamo la nostra soddisfazione per la candidatura del notaio Antonio Lo Schiavo, da sempre coerente con i suoi valori, espressione sin dalle comunali del 2015 di un percorso di rinnovamento della politica e dei suoi contenuti. Ricordiamo il suo impegno nel consiglio comunale di Vibo, le sue battaglie ricche di contenuti a favore della sua città, e – sostiene – siamo fiduciosi in una risposta positiva della città di Vibo alla sua candidatura. Antonio Lo Schiavo – conclude Loredana Pilegi – può dare al territorio vibonese la rappresentanza di qualità che merita nel contesto regionale. Vibo merita di più».