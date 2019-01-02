Il capogruppo Claudia Gioia critica la “cultura dell’indifferenza” dell’amministrazione guidata dal sindaco Elio Costa

“Apprendiamo dai mezzi di informazione che la Procura di Vibo Valentia ha sottoposto ad indagine penale un dirigente ed un funzionario del Comune di Vibo Valentia per la nota vicenda dell’eco-punto istituito in Via Pellicano, divenuto nel tempo una vera e propria discarica potenzialmente dannosa per la salute pubblica, in quanto insistente in pieno centro cittadino. Tengo molto ad evidenziare che – spiega in una nota il capogruppo di Vibo Unica, Claudia Gioia – il legittimo quanto apprezzato intervento della Procura della Repubblica si sarebbe potuto evitare solo se il Consiglio Comunale e dunque, le forze politiche che lo compongono, avessero consentito la discussione e l’approvazione di un ordine del giorno, presentato dal mio gruppo (Vibo Unica), diretto ad evidenziare la pericolosità della situazione venutasi a determinare in via Pellicano ed a determinare lo spostamento dell’area contenente l’eco punto.

Dunque, ancora una volta, la magistratura è chiamata ad occupare uno spazio lasciato vuoto da una parte di politica vibonese inconsistente e debole, che non si trova nelle condizioni di amministrare la città né risulta capace di risolvere le più semplici problematiche che interessano la vita dei cittadini; e ciò non soltanto per incompetenza, ma anche per la cultura dell’indifferenza che ha caratterizzato e continua a caratterizzare l’amministrazione Costa. E gli spazi vuoti sono ancora enormi e la politica stenta ad esercitare la funzione di disciplina e governo del territorio, mentre oggi si procede senza giunta e senza un consiglio comunale capace di svolgere a pieno le proprie funzioni”. LEGGI ANCHE: Eco-punto in centro a Vibo, indagati tecnici e dirigenti comunali

