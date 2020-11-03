L’annuncio del consigliere regionale Vito Pitaro: «La somma consentirà alla Provincia di procedere alla sistemazione del manto stradale»

«Un altro obiettivo raggiunto: è stato ottenuto un finanziamento di ben 500mila euro per il ripristino della Strada provinciale n. 60, che collega i centri di Vazzano, Pizzoni e Soriano. Dopo gli smottamenti e le frane di qualche tempo fa, che hanno provocato non pochi disagi a tutti coloro che quotidianamente si trovavano a transitare lungo questa importante arteria, oggi si può finalmente puntare al ripristino ed alla messa in sicurezza della Sp 60 grazie ad un importante finanziamento, erogato dalla Regione Calabria, che consentirà alla Provincia di Vibo Valentia di procedere con la sistemazione del manto stradale e di potenziare l’opera». È quanto dichiara, in un comunicato stampa, il consigliere regionale Vito Pitaro, capogruppo di “Santelli presidente”. «Al contempo – conclude Pitaro – intendo ringraziare l’ingegnere Antonio Nisticò, alla guida del Dipartimento della Protezione civile, ed il capo della Prociv calabrese, Fortunato Varone».