L’amministrazione è beneficiaria di un finanziamento del Governo. Adesso i lavori saranno messi a bando per la loro esecuzione

Approvato dall’amministrazione comunale di Spadola il progetto definitivo/esecutivo – dei lavori di ristrutturazione con estensione dell’impianto della pubblica illuminazione. La spesa complessiva prevista è pari a 18.530,00 di euro, di cui 15.934,34 per lavori ed 495,52 per oneri sulla sicurezza. Nominato anche il responsabile del procedimento nella persona del geometra Giuseppe Mari, al quale è stata affidata anche la direzione dei lavori. Il via libero al progetto è arrivato dalla giunta comunale attraverso l’approvazione di apposita delibera. Nel testo licenziato dall’esecutivo comunale viene ricordato l’origine del finanziamento che trova la sua fonte nel «Decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’ottobre del 2020 che ha definito, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc)».



Il Comune di Spadola è risultato beneficiario per il triennio 2020 – 2023, nello specifico per l’anno 2021, di un contributo pari a 18.530,00 per interventi in infrastrutture sociali. Da qui l’incarico all’Ufficio tecnico comunale di predisporre il progetto definitivo/esecutivo, che è stato quindi redatto ed approvato dalla giunta. Adesso i lavori saranno messi a bando per la loro esecuzione.

LEGGI ANCHE: Raccolta dei rifiuti, il Comune di Spadola mette al bando i sacchi neri

Spadola, sistemazione dei torrenti: approvato il progetto definitivo dell’opera