Il deputato dei Cinque Stelle, Riccardo Tucci, spiega come verranno spesi i soldi ed le arterie interessate dai lavori

“Buone notizie per i cittadini residenti nell’area del basso Mesima vibonese: nei prossimi due anni verranno eseguiti lavori di manutenzione sulle strade provinciali per un importo complessivo di 600 mila euro. Sono somme già nella disponibilità della Provincia di Vibo, grazie ai decreti ministeriali 49, 123 e 29 i cui benefici si protrarranno, in alcuni casi, fino al 2024. Gli interventi previsti fanno parte di un ricco e articolato programma di opere pubbliche concordato con il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano”.



Lo annuncia, in una nota, il portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento Cinque Stelle Riccardo Tucci, che aggiunge: “Parte di queste somme verranno impiegate l’anno prossimo sulla Sp 10 Mileto-Dinami, nei pressi dell’autostrada, per il ripristino e la pulizia straordinaria della carreggiata e delle cunette. Altre risorse verranno utilizzate per il rifacimento del manto stradale e la sistemazione della provinciale 61, sul tratto di strada che da località Soreto – costeggiando la fiumara Marepotamo – giunge al confine con la provincia di Reggio. Altre somme verranno impiegate per la manutenzione della Sp 4 nel segmento che collega Dinami a Dasà. Successivamente anche le arterie provinciali dell’area delle Serre saranno oggetto di interventi”.



Dopo il mio emendamento “Salva Vibo”, che restituisce alla Provincia agibilità politica, grazie alla possibilità di approvare il bilancio, prosegue “tassello dopo tassello” l’opera di “ricostruzione” sul territorio dei servizi e delle infrastrutture, dopo anni di disastri e di colpevole abbandono dovuti alla malapolitica. Col presidente Solano c’è molta intesa e la sinergia con cui stiamo lavorando sta già dando i suoi frutti. L’auspicio – conclude Tucci – è che in pochi anni si possa ridare all’intero territorio provinciale la dignità che merita”.