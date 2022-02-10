Appuntamento al 501 hotel con i presidenti delle Camere penali calabresi. Interverranno avvocati e magistrati

Avrà luogo nel pomeriggio alle ore 15 all’hotel 501 di Vibo Valentia una tavola rotonda per discutere della Riforma Cartabia nel processo penale. Un’iniziativa che sarà introdotta e coordinata dal presidente della Camera Penale Vibo Valentia, Giuseppe Aloi, con i saluti da parte del presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo, Franco De Luca.

Interverranno: Antonio Erminio Di Matteo, presidente del Tribunale di Vibo Valentia; Camillo Falvo, procuratore di Vibo Valentia; Giuseppe Altieri per la Camera Penale di Vibo Valentia; Vincenzo Gennaro, per la Camera Penale di Vibo Valentia; Valerio Murgano, presidente della Camera Penale di Catanzaro; . Pino Zofrea, presidente della Camera Penale di Lamezia Terme; Aldo Truncè, presidente della Camera Penale di Crotone; Pasquale Foti, presidente della Camera Penale di Reggio Calabria; Eugenio Minniti, presidente della Camera Penale di Locri; Giuseppe Milicia, presidente della Camera Penale di Palmi; Pietro Perugini, presidente della Camera Penale di Cosenza; Massimo Zicarelli, presidente della Camera Penale di Paola; Liborio Bellusci, presidente della Camera Penale di Castrovillari; Giovanni Zagarese, presidente della Camera Penale di Rossano.

Concluderà i lavori l’avvocato Nico D’Ascola, professore di Diritto Penale.