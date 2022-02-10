Tutti gli articoli di Politica
Avrà luogo nel pomeriggio alle ore 15 all’hotel 501 di Vibo Valentia una tavola rotonda per discutere della Riforma Cartabia nel processo penale. Un’iniziativa che sarà introdotta e coordinata dal presidente della Camera Penale Vibo Valentia, Giuseppe Aloi, con i saluti da parte del presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo, Franco De Luca.
Interverranno: Antonio Erminio Di Matteo, presidente del Tribunale di Vibo Valentia; Camillo Falvo, procuratore di Vibo Valentia; Giuseppe Altieri per la Camera Penale di Vibo Valentia; Vincenzo Gennaro, per la Camera Penale di Vibo Valentia; Valerio Murgano, presidente della Camera Penale di Catanzaro; . Pino Zofrea, presidente della Camera Penale di Lamezia Terme; Aldo Truncè, presidente della Camera Penale di Crotone; Pasquale Foti, presidente della Camera Penale di Reggio Calabria; Eugenio Minniti, presidente della Camera Penale di Locri; Giuseppe Milicia, presidente della Camera Penale di Palmi; Pietro Perugini, presidente della Camera Penale di Cosenza; Massimo Zicarelli, presidente della Camera Penale di Paola; Liborio Bellusci, presidente della Camera Penale di Castrovillari; Giovanni Zagarese, presidente della Camera Penale di Rossano.
Concluderà i lavori l’avvocato Nico D’Ascola, professore di Diritto Penale.