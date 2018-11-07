La presidenza dell’assemblea del civico consesso va al consigliere Francesco Monteleone

E’ stata nominata la nuova giunta comunale di Tropea dopo le elezioni del 21 ottobre scorso. Il sindaco, Giovanni Macrì, esponente cittadino di Forza Italia ed a capo della lista “Forza Tropea” ha nominato quali assessori i consiglieri comunali Erminia Graziano, Greta Trecate e Caterina Marzolo. Le singole deleghe agli assessori saranno definite con un successivo provvedimento sindacale. Assessore e vicesindaco è stato invece nominato Roberto Scalfari, anche lui consigliere comunale. Dopo il periodo di commissariamento, quindi, Tropea ha una nuova giunta comunale. I precedenti organi elettivi sono stati infatti sciolti per infiltrazioni mafiose e proprio per questo alta resta l’attenzione sul Comune di Tropea da parte della Prefettura di Vibo Valentia che nell’ottobre del 2015 aveva nominato la commissione di accesso agli atti che aveva poi portato nel 2016 alla relazione inviata al Viminale per lo scioglimento.

Ieri la presentazione della nuova squadra di governo cittadina è avvenuta nel corso del primo Consiglio comunale la cui presidenza è andata al consigliere Francesco Monteleone. Sui banchi dell’opposizione i consiglieri comunali della lista “Rinascita per Tropea”, Peppino Romano, Massimo Cono Pietropaolo e Virginia Saturno, mentre per la lista “L’Altra Tropea” era presente il consigliere Massimo L’Andolina. LEGGI ANCHE: La sfida del neo-sindaco Nino Macrì: «Al lavoro per fare di Tropea un Principato» – Video

