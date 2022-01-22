Il primo cittadino elenca gli interventi messi in campo dalla sua amministrazione sul fronte della sicurezza e respinge quelle che definisce «sterili critiche»

In merito agli articoli di stampa di richiesta di verifiche sulle scuole, il sindaco Maria Limardo comunica che «la campagna di controllo su tutte le scuole cittadine di competenza è da mesi in atto essendo centrale e prioritaria nell’azione di governo della città, la sicurezza degli scolari. È stata messa in campo – spiega in un comunicato stampa il primo cittadino – una intensa attività da parte degli uffici e dall’assessorato ai lavori pubblici, ai quali è stato chiesto di anteporre e indirizzare prioritariamente la loro attività proprio verso l’edilizia scolastica. Basta verificare l’albo pretorio comunale per acclarare che sono state condotte verifiche su soffitti e solai e tempestivamente eseguiti i lavori di messa in sicurezza nelle scuole dove sono state rilevate criticità (edifici di Piscopio, Vena, Vibo Marina e Buccarelli). Nello stesso tempo tutte le scuole cittadine sono state interessate da un’approfondita campagna di indagine sismica. Si ricordano i lavori di adeguamento sismico già realizzati nelle scuole Palach, Savio e Collodi. Quelli in corso alla scuola Vespucci di Vibo Marina ed inoltre quelli che sono iniziati alla Garibaldi e alla Don Bosco e quelli che stanno per iniziare alla Murmura. Ed infine, purtroppo, le scuole chiuse come Portosalvo a seguito dell’indagine effettuata.

Pienamente consapevoli della necessità di dotare la città di scuole sicure, l’amministrazione non ha atteso le scosse sismiche per mettere in atto una programmazione in materia di edilizia scolastica nella nostra città, anche se – conclude il sindaco Limardo – mi tocca constatare che da alcuni ancora oggi non è stata compresa. Abbiamo intrapreso con forza e determinazione il percorso della sicurezza, anteponendolo ad ogni altro, chiedendo sacrifici notevoli alle famiglie, ai dirigenti e al mondo della scuola, per come dimostrano i fatti. Purtroppo ogni occasione è buona per sterili critiche provenienti da diverse parti anche da chi, da anni, si è distinto – afferma infine il primo cittadino – per la sua inerzia nonostante responsabilità di governo».

